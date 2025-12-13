Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Ce que l'Anp attend de la presse

A l'approche des élections législatives prévues le 27 décembre 2025, l'Autorité nationale de la presse (Anp) a organisé le 12 décembre 2025, à son siège, à Cocody, une séance de travail avec les médias, notamment Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse (Aip).

La rencontre vise à déterminer les modalités de la couverture médiatique de la campagne électorale.

L'objectif principal est d'assurer un traitement équitable de l'information et une meilleure visibilité des 1 200 candidats retenus par la Commission électorale indépendante (Cei). Il s'agit spécifiquement d'éviter tout favoritisme ou déséquilibre dans la diffusion des informations.

Au cours des échanges, l'Anp a fait part de ses directives. Samba Koné, le président et les représentants des médias ont fait des recommandations pour une couverture efficiente de la campagne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi, les organes de presse devront assurer un maillage total du territoire, appliquer le principe d'égalité de traitement par rapport aux districts, régions et circonscriptions ainsi que garantir une équité entre les candidats d'une même circonscription. Cela, en tenant compte des contraintes internes et externes propres à chaque rédaction.

Samba Koné a encouragé les médias à diffuser le lien renvoyant à la liste officielle des candidats, afin de permettre au public d'y accéder via leurs plateformes numériques.

À travers cette rencontre, l'Anp entend renforcer la transparence et la neutralité de la couverture médiatique, dans un contexte électoral déterminant pour la démocratie du pays.