Afrique: CAN 2025 - Koulibaly, dernier des anciens, la nouvelle génération prend le relais en défense

Entre la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et la prochaine édition prévue au Maroc en 2025, l'équipe nationale du Sénégal a connu une profonde mutation dans son secteur défensif.

Seuls quatre rescapés du dernier tournoi - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs, Abdoulaye Seck - figurent encore dans la liste d'Aliou Cissé. Tout le reste a changé, signe d'un renouvellement stratégique et générationnel voulu, mais mené sans fracas.

La jeunesse au pouvoir

Exit Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré ou encore Formose Mendy, piliers des dernières campagnes. Place désormais à une nouvelle vague symbolisée par El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Antoine Mendy et Ilay Camara. Ces jeunes défenseurs qui ont rejoint la tanière sous le magistère de Pape Thiaw, apportent fraîcheur, vitesse et polyvalence, des qualités essentielles face à l'évolution du jeu africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre nouveauté majeure : Krépin Diatta, blessé lors de la CAN 2023, revient pour sécuriser le couloir droit de la défense. Son repositionnement en défense droite traduit la volonté de Thiaw de miser sur des latéraux offensifs capables d'apporter un surnombre dans les transitions. Il sera d'ailleurs suppléé par Ilay Camara, l'un des visages prometteurs de cette révolution.

Ainsi, sans rupture brutale, le Sénégal se réinvente. Derrière le capitaine Koulibaly, véritable totem, une nouvelle garde se met en place discrètement, mais sûrement pour assurer la continuité et préparer l'avenir d'une défense appelée à redevenir l'un des points forts des Lions.