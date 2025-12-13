Afrique: Liste des Lions pour la CAN 2025 - Dix nouveaux visages à la conquête du sacre

Ce samedi 13 décembre, à moins de dix jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le sélectionneur Pape Thiaw a officiellement dévoilé sa liste des 28 joueurs retenus.

Si l'ossature des Lions de la Téranga repose sur des cadres expérimentés, cette sélection marque également l'arrivée d'une vague de nouveaux joueurs qui feront leurs grands débuts dans la compétition.

Alors que de nombreuses voix s'élevaient pour déplorer le dévoilement tardif de la liste du Sénégal, Pape Thiaw a présenté ses 28 soldats ce samedi matin.

Jugée logique par de nombreux observateurs, la liste présente un équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Dix joueurs en tout s'apprêtent à découvrir, pour la première fois de leur carrière, cette compétition continentale avec l'équipe nationale sénégalaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les novices de la défense et du milieu

Ayant honoré sa première sélection lors de la dernière trêve, le jeune défenseur Strasbourgeois, Mamadou Sarr (20 ans), qui ne compte qu'une seule titularisation avec le Sénégal, vivra son tout premier tournoi majeur.

Le gardien niçois, Yehvan Diouf, bien que familier du groupe, participera également à sa première CAN. Il en va de même pour les deux latéraux droits, Ilay Camara et Antoine Mendy, pour qui ce sera une première grande expérience avec l'équipe nationale. Le latéral gauche de West Ham, El Hadji Malick Diouf (20 ans), est lui aussi attendu pour sa première CAN.

Au milieu de terrain, Habib Diarra, annoncé incertain en raison d'une blessure à l'aine, est bel et bien présent. Malgré sa première sélection honorée il y a plus d'un an, ce sera aussi sa toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations.

Le front de l'attaque rajeuni

Le secteur offensif voit l'intégration de quatre nouveaux attaquants : Cheikh Tidiane Sabaly, Ibrahim Mbaye, Cherif Ndiaye et Assane Diao. Bien qu'ils ne soient pas tous des novices au sein du groupe, ils célébreront leur première participation à la Coupe d'Afrique des nations de football. Le regroupement des Lions est prévu à partir de ce lundi 15 décembre à Diamniadio. L'équipe recevra le drapeau national le 17 décembre avant de s'envoler pour le Maroc le 19 décembre.