Afrique: Une attaque XXL pour la CAN 2025 - Pape Thiaw assume son ADN offensif

Sur les 28 Lions retenus pour la prochaine CAN, 10 évoluent dans le secteur offensif. Un chiffre qui en dit long sur la philosophie de Pape Thiaw, résolument tournée vers l'attaque.

Entre la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et celle de 2025 au Maroc, le visage de l'attaque sénégalaise a évolué en profondeur. La colonne vertébrale reste solide avec les cadres Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye et Habib Diallo, mais le sélectionneur a décidé d'ouvrir la porte à une nouvelle vague pour apporter fraîcheur et concurrence.

Mané et Iliman en tête d'affiche

Lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le secteur offensif reposait sur sept profils assez classiques : des ailiers explosifs et des avant-centres puissants, taillés pour la profondeur. Deux ans plus tard, Pape Thiaw change la donne et convoque une armada de dix attaquants, en intégrant des visages neufs : Cherif Ndiaye, buteur en forme sur la scène européenne avec l'Etoile rouge, Ibrahim Mbaye, jeune attaquant prometteur du PSG, Cheikh Sabaly, ailier technique et percutant de Metz, ainsi qu'Assane Diao, la pépite révélée au Betis Séville aujourd'hui à Cômo, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque.

Ce choix traduit la volonté du coach d'imposer une identité de jeu plus ambitieuse, basée sur la polyvalence, la densité offensive et la mobilité. Là où Aliou Cissé misait sur la rigueur tactique et l'équilibre, Pape Thiaw veut multiplier les options et offrir davantage de solutions dans les trente derniers mètres.

Avec ce mélange d'expérience et de jeunesse, le Sénégal version 2025 affiche un visage séduisant : une attaque riche, variée et imprévisible, prête à chercher cette deuxième CAN tant attendue.

Attaque des Lions pour la CAN 2025

Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly, Assane Diao.