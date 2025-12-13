Afrique: Pape Thiaw révèle ses 28 Lions pour la CAN 2025

Après plusieurs jours d'attente, Pape Thiaw a dévoilé la liste du Sénégal pour la CAN 2025 ce samedi 13 décembre 2025. Les cadres habituels sont là, tout comme les joueurs qui étaient jugés incertains à cause de quelques pépins physiques. Sadio Mané et compagnie se retrouveront à Dakar le 15 décembre, avant la réception du drapeau national deux jours plus tard. Puis direction le Maroc.

Pape Thiaw a tranché. Le sélectionneur a choisi ses hommes pour disputer la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026). Pour ce rendez-vous, le technicien a choisi 28 joueurs en vue de décrocher une deuxième étoile pour le Sénégal après l'édition 2021.

Les cadres au rendez-vous

Avec l'embarras du choix, Pape Thiaw a décidé de faire confiance à ses hommes. Ainsi, les cadres comme Édouard Mendy, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly ou encore Sadio Mané sont présents pour ce qui pourrait être leur dernière CAN.

Les autres éléments forts comme Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr sont là, tout comme Habib Diarra, Ismaïla Sarr ou encore Assane Diao, qui ont fait un tour à l'infirmerie récemment.

La jeunesse plébiscitée

Le groupe de Pape Thiaw est d'ailleurs composé d'un mix parfait puisqu'à côté des cadres, les jeunes joueurs à très fort potentiel sont là. En plus d'Assane Diao (20 ans), on aura El Hadj Malick Diouf (20 ans), Mamadou Sarr (20) ainsi qu'Ibrahim Mbaye (17 ans). Tout ce beau monde disputera sa première Coupe d'Afrique des Nations.

Pour rappel, le Sénégal est dans le groupe D avec la RDC, le Botswana et le Bénin. Les Lions entrent en lice le 23 décembre 2025 contre les Botswanais.