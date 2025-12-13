Congo-Brazzaville: La plateforme d'opposition ARD se réunit en vue de l'élection présidentielle

Au Congo-Brazzaville, la plateforme d'opposition Alliance pour la République et la démocratie (ARD), dirigée par l'ancien ministre des Finances Mathias Dzon, a lancé un colloque de trois jours, vendredi 12 décembre. Elle entend demander une refondation de la Commission électorale et un dialogue national inclusif, avant l'élection présidentielle, prévue en mars par la Constitution.

Mathias Dzon, costume cravate, est venu lancer ce dialogue prévu pour trois jours dans la capitale. « Nous organisons ce colloque pour initier nos militants, l'opinion nationale, à dire que ce qui va se passer en mars 2026 n'est pas la démocratie, mais un viol des consciences des Congolais. Par conséquent, il faut que cette élection soit reportée et, avant cette élection, retrouvons-nous en dialogue national inclusif, pour mettre en place les meilleures conditions pour aller à une élection compétitive », appelle Mathias Dzon, dirigeant de l'Alliance pour la République et la démocratie.

L'ARD veut, entre autres, la refonte de l'actuelle Commission électorale indépendante, avec des commissions regroupant équitablement les membres de la majorité et ceux de l'opposition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Affirmant qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire, Mathias Dzon insiste : « Nous allons faire des propositions concrètes que nous allons proposer aux autres. Nous ne sommes pas des dictateurs. Même au président [de la République], nous allons lui envoyer nos propositions, pour lui dire ce qu'il faut faire. Alors, si vous êtes disponible, convoquez un dialogue national et nous allons nous retrouver. Amenez aussi vos propositions, c'est un combat de propositions et nous allons retenir ce qui peut arranger le Congo. »

Officiellement, le Congo votera le 22 mars 2026, pour la présidentielle. Le président sortant Denis Sassou Nguesso n'a pas encore fait acte de candidature. Mais, ses militants l'appellent de tous leurs voeux.