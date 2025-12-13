Gabon: Le Président de la République reçoit le Fondateur et Président Exécutif du Groupe Fortescue

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé ce jour avec une délégation du Groupe Fortescue conduite par son Fondateur et Président, Dr Andrew Forrest.

L'homme d'affaires australien est venu présenter au Chef de l'État les activités de son groupe dont l'expérience est reconnue depuis 20 ans pour la réalisation des infrastructures à l'instar du port Hedland, le plus grand terminal de vrac au monde. De plus, Fortescue est le Premier réseau industriel mondial qui fonctionnera exclusivement à partir d'énergies vertes.

Très actif au Gabon dans le domaine minier à travers sa filiale Iron Ivindo, principalement sur le projet de minerai de fer de Belinga au nord-est du pays, le groupe a soumis au Président de la République une solution intégrée pour la mine, les rails, le port et l'énergie verte.

A cet effet, Dr Forrest s'est mis d'accord avec le Chef de l'État pour la construction du port de Kobe-Kobe, long de 500 km. Cher au Président de la République, cet ouvrage d'envergure pourrait générer environ 160.000 emplois directs et indirects menés par son impact sur l'économie gabonaise en faveur de sa jeunesse.

Les directives du Président de la République à l'endroit du Groupe Fortescue ont conduit à une action immédiate, avec le concours du gouvernement gabonais pour une livraison en 2030.