Sénégal: Vers 'une baisse significative' du coût de l'énergie avec la conversion des centrales électrique au gaz (Ministre)

Dakar — La conversion des centrales électriques au gaz naturel est une perspective qui devrait se traduire par "une baisse significative" du coût de l'énergie et un renforcement de la compétitivité des secteurs productifs, a déclaré, samedi, le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

"Les projets de conversion des centrales électriques au gaz devraient permettre une baisse significative du coût de l'énergie, et renforcer ainsi la compétitivité des secteurs productifs", a-t-il dit.

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération intervenait devant les députés, lors de l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

Il a insisté également sur le poids des facteurs de production, concernant particulièrement l'électricité, dont le coût reste "encore élevé au Sénégal".

Abdourahmane Sarr a réaffirmé, dans la même dynamique, l'engagement de son département dans la mise en oeuvre de la transformation économique entrepris par l'État et sa disponibilité à répondre aux préoccupations de la représentation nationale sur cette question.