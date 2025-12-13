Sénégal: L'Etat veut faciliter l'investissement grâce à 'des audits de liberté économique' (Ministre)

Dakar — Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a annoncé, samedi, "des audits de liberté économique" pour évaluer le soutien potentiel de l'Etat à certains secteurs, dans le cadre d'une stratégie visant à faciliter l'investissement.

"Dans beaucoup de secteurs, on va faire des audits de liberté économique pour évaluer le soutien potentiel de l'Etat dans ces secteurs économiques", a-t-il expliqué lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget 2026 de son département.

Il s'agit d'évaluer si le soutien de l'Etat est "réellement nécessaire" pour la marche de certains secteurs, a laissé entendre le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

L'Etat, dit-il, "ne doit pas tout faire, il n'y est pas obligé, mais il doit déterminer une stratégie pour atteindre un objectif qui est ici la facilitation de l'investissement", a soutenu Abdourahmane Sarr.

Il a signalé qu'une stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement, dotée de trois axes, va être mise en oeuvre sur trois ans.

Le premier axe concerne la compétitivité des territoires, le deuxième porte sur la facilitation des affaires et de l'investissement, le troisième est axé sur l'appui aux entreprises.

"Je vais m'appesantir sur le deuxième axe. Donc, on va travailler sur comment faciliter l'investissement à travers la réglementation des secteurs et les audits de liberté économique", a souligné Abdourahmane Sarr.

Selo lui, les orientations contenues dans la Lettre de politique sectorielle visent à mieux appuyer le secteur privé dans l'identification de réformes adaptées.

"Ainsi, on pourra créer un espace d'investissement pour le secteur privé, et ce dans tous les domaines, en faisant un audit systématique de chaque secteur pour identifier ce que l'Etat peut faire pour permettre aux citoyens d'accéder à ces espaces", a-t-il précisé.

Pour y arriver, il faut identifier les secteurs économiques dans chaque pôle territoire, cartographier les chaînes de valeur et identifier les entités remarquables dans chacune des filières concernées, selon le ministre.

Il faut ensuite déterminer les besoins pour les appuyer dans leur terroir et selon leur secteur d'activité, a indiqué le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.