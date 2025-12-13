Sénégal/Maroc: Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye vont disputer leur sixième CAN consécutive

Dakar — Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye et l'attaquant Sadio Mané vont disputer leur sixième Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) d'affilée à l'occasion de la prochaine édition prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

Sadio Mané (117 sélections et 50 buts) et Idrissa Gana Guèye (121 sélections), joueurs les plus capés de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal, ont disputé leur première Coupe d'Afrique des nations en 2015.

Ils ont joué ensemble celles de 2017, 2019, 2021 et 2023. Mané et Gana Guèye ont été les grands artisans de la première victoire des Lions en CAN au Cameroun.

Pour l'édition 2025 prévue au Maroc, l'attaquant d'Al Nasr (élite saoudienne) et le milieu de terrain d'Everton (élite anglaise) sont forcément attendus pour leur contribution en vue d'une éventuelle reconquête du titre continental.

Le Sénégal peut aussi miser sur l'expérience de deux autres cadres que sont Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr, qui vont jouer leur cinquième CAN consécutive au Maroc.

Le capitaine des Lions et l'attaquant de Crystal Palace ont déjà participé aux éditions de 2017 (Gabon), 2019 (Egypte), 2021 (Cameroun) et celle de 2023 en Côte d'Ivoire.

D'autres joueurs peuvent également être d'un apport considérable pour le sélectionneur des Lions, de par leur l'expérience en Coupe d'Afrique des nations.

Il s'agit du portier Edouard Mendy (4 participations), de Pape Matar Sarr (3), Boulaye Dia (3), Abdoulaye Seck (3), Habib Diallo (3), Krépin Diatta (3) et Pape Guèye.

Mory Diaw, Ismaila Jakobs, Lamine Camara et Nicolas Jackson, de même que Pathé Ciss, vont honorer leur deuxième CAN au Maroc.

Ibrahima Mbaye, Ilay Camara, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Cheikh Tidiane Sabaly, Cherif Ndiaye,El Hadj Malick Diouf embarquent pour la première fois pour découvrir la plus grande compétition du continent africain.

Voici la liste des Lions en fonction de leur participation:

Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr : 2017, 2019, 2021, 2023

Edouard Mendy : 2019, 2021, 2023

Pape Matar Sarr : 2021, 2023

Boulaye Dia : 2021, 2023

Abdoulaye Seck : 2021, 2023

Habib Diallo : 2021, 2023

Pape Gueye : 2021, 2023

Krépin Diatta : 2019, 2023

Pathé Ciss : 2023

Mory Diaw : 2023

Ismaila Jakobs: 2023

Lamine Camara: 2023

Nicolas Jackson: 2023

Iliman Ndiaye: 2023