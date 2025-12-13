Sénégal: Une député appelle à aider le secteur privé face à la concurrence extérieure

13 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La députée Marème Mbacké a souligné samedi l'urgence d'apporter de l'aide au secteur privé afin qu'il puisse faire face à la concurrence du marché extérieur.

"Il est urgent d'aider le secteur privé, c'est ce secteur qui crée de l'emploi et la croissance économique", a-t-elle déclaré lors de son intervention à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la plénière portant sur l'examen du projet de budget du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération pour l'exercice 2026.

"Il faut aider le secteur privé en payant ou en réduisant la dette intérieure des BTP, mais également en facilitant l'accès au crédit [...]", a insisté la parlementaire.

Selon Marème Mbacké, "un secteur privé endetté, sans formation, ne peut pas être compétitif face à la concurrence dans ce monde de compétences, d'utilisation de l'IA".

"Les petits commerces sont en souffrance [...], n'ont pas beaucoup de chance face aux mastodontes économiques, face à la concurrence du monde extérieur qui inondent notre pays", a-t-elle déclaré.

Elle estime que "malgré les efforts du gouvernement dans plusieurs secteurs" pour faciliter le quotidien des Sénégalais, "il est urgent de protéger le secteur privé national contre les agressions extérieures".

Elle a évoqué les difficultés des artisans sénégalais, ainsi que les problèmes liés à l'accès à l'eau pour l'agriculture.

