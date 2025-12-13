Sénégal: Un député interpelle le ministre de l'Economie sur la fiabilité et la mise à jour des données de l'ANSD

Dakar — Le député Fodé Mané a interpellé samedi le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération sur la fiabilité et la mise à jour des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Il a rappelé que "des données probantes sont capitales" pour un gouvernement, dans le cadre de la planification et de l'évaluation des politiques publiques.

"Le constat est que la fiabilité et la disponibilité des données statistiques posent problème. Et sans cela, il est impossible de planifier ou d'évaluer en raison des limites", a soutenu le parlementaire.

Il intervenait lors de l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Economie, du Plan et de la coopération.

Il a reconnu que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie abat un "travail considérable", mais selon lui des limites persistent dans son action.

"Elles [ces limites] sont dues à un déficit de ressources" et à "l'aspect informel du tissu économique", toutes choses qui selon lui "entravent" le travail des services de l'ANSD.

Beaucoup de ministères dépendant des données fournis par l'ANSD, il a posé au ministre de tutelle des questions relativement à la limite de ses statistiques et les améliorations à apporter dans le processus de leur élaboration, "pour qu'on soit à jour tout le temps".

Fodé Mané a aussi évoqué les transferts de fonds des sénégalais de l'extérieur dont la contribution est jugée déterminante à la bonne tenue de l'économie nationale.

"On voit souvent des chiffres concernant les transferts mais sur quelles bases sont-ils calculés, d'où les tirez-vous et quels en sont les indicateurs sachant qu'il y a des circuits incontrôlables ?", a-t-il interrogé.

Le député s'est également interrogé sur l'aide au développement.

"Depuis des années, on parle d'aide au développement mais il est difficile de comprendre et de saisir l'impact réel de cet aide sur notre économie. Il faudrait que vous nous éclaircissiez sur la part de cette aide", a conclu Fodé Mané.