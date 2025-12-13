Sénégal: Le budget 2026 du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération arrêté à 39 milliards de francs CFA

13 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, examiné ce samedi les députés, a été arrêté à 39 milliards 281 millions 075 mille 505 francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), a appris l'APS de source parlementaire.

Ce budget réparti par programme dont celui intitulé "coopération et développement des partenariats public-privés et appui au secteur privé", qui va bénéficier de crédits arrêtés à 13 milliards 355 millions 741 mille 748 francs CFA en AE et en CP.

Le programme "gouvernance, économie, planification stratégique et coordination statistique", va se voir allouer 24 milliards 247 millions 678 mille 940 francs CFA en AE et en CP.

Les crédits alloués au dernier programme dénommé "pilotage, coordination et gestion administrative", ont été arrêtés à 1 milliard 677 millions 654 mille 817 francs CFA en AE et en CP.

