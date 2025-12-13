Congo-Brazzaville: Voiries urbaines

13 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

À Brazzaville, des efforts sont perceptibles sur le traitement des nids-de-poule qui jonchent de nombreuses avenues. Ils ne sont cependant pas suffisants car la tâche des services chargés d'exécuter ces travaux est immense au regard de la dégradation avancée de plusieurs tronçons routiers de la capitale.

En lieu et place du bitume, plus couteux, l'utilisation des pavés apporte une solution que l'on souhaite pérenne, à condition que les techniciens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, à certains endroits, les périmètres réaménagés n'offrent pas cette garantie de durabilité.

Alors que la crise économique qui frappe durement le Congo est loin d'être résorbée, gérer à bon escient les budgets débloqués pour la réhabilitation des voiries urbaines de nos principales agglomérations suppose de faire preuve de vigilance à tous les échelons de la hiérarchie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est le lieu d'interpeller les services habilités afin qu'ils exercent les contrôles techniques nécessaires tout au long du processus de construction de ces ouvrages publics. D'une manière générale, sécuriser les voies de communication permet de consolider l'activité socioéconomique (pour ne parler que de ce secteur) par la libre circulation des personnes et des biens.

Dans un pays où l'économie informelle tient une place de choix dans les échanges quotidiens, investir dans la route permet au petit entrepreneur du coin de gagner du temps, et mieux d'apprendre à voler de ses propres ailes.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.