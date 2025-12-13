Congo-Brazzaville: Voiries urbaines

À Brazzaville, des efforts sont perceptibles sur le traitement des nids-de-poule qui jonchent de nombreuses avenues. Ils ne sont cependant pas suffisants car la tâche des services chargés d'exécuter ces travaux est immense au regard de la dégradation avancée de plusieurs tronçons routiers de la capitale.

En lieu et place du bitume, plus couteux, l'utilisation des pavés apporte une solution que l'on souhaite pérenne, à condition que les techniciens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, à certains endroits, les périmètres réaménagés n'offrent pas cette garantie de durabilité.

Alors que la crise économique qui frappe durement le Congo est loin d'être résorbée, gérer à bon escient les budgets débloqués pour la réhabilitation des voiries urbaines de nos principales agglomérations suppose de faire preuve de vigilance à tous les échelons de la hiérarchie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est le lieu d'interpeller les services habilités afin qu'ils exercent les contrôles techniques nécessaires tout au long du processus de construction de ces ouvrages publics. D'une manière générale, sécuriser les voies de communication permet de consolider l'activité socioéconomique (pour ne parler que de ce secteur) par la libre circulation des personnes et des biens.

Dans un pays où l'économie informelle tient une place de choix dans les échanges quotidiens, investir dans la route permet au petit entrepreneur du coin de gagner du temps, et mieux d'apprendre à voler de ses propres ailes.