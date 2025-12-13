Togo: Course populaire

L'ambassadeur de l'Union européenne, Gwilym Ceri Jones, a réaffirmé samedi la solidité du partenariat entre l'UE et le Togo à l'occasion d'une course populaire organisée dans les artères de Lomé.

L'événement a réuni jeunes et moins jeunes autour de valeurs tels que la solidarité, le vivre-ensemble et l'engagement collectif.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne « AGIR ENSEMBLE », lancée depuis un mois par la délégation de l'Union européenne. L'objectif est de mettre en lumière les actions et les réalisations concrètes issues de la coopération entre l'UE et le Togo dans divers secteurs du développement.

Le choix du sport comme vecteur de communication n'est pas anodin. Il répond à la volonté de toucher un large public et de renforcer les liens entre les populations autour d'une activité accessible à tous.