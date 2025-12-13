Togo: Cybersécurité au féminin

Face à l'accélération de la transformation numérique et à la multiplication des cybermenaces, le Togo muscle progressivement ses moyens d'action. Les autorités, à travers l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) et l'Agence Togo Digital (ATD), lancent un programme de formation gratuite destiné à renforcer les compétences en cybersécurité.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de résilience numérique, alors que les entreprises, les administrations et les infrastructures critiques sont de plus en plus exposées aux risques liés aux attaques informatiques, aux fuites de données et aux intrusions malveillantes.

Le programme portera sur trois grandes certifications reconnues à l'international, couvrant des compétences stratégiques et opérationnelles essentielles.

La première certification concerne ISO 27001 Lead Implementer. Elle permet aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour concevoir, mettre en oeuvre et gérer un Système de management de la sécurité de l'information (SMSI) conforme à la norme ISO 27001. Cette formation prépare notamment à des fonctions de haut niveau, telles que celle de Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI), un rôle clé dans la gouvernance de la sécurité numérique des organisations.

La deuxième formation porte sur ISO 27035 Lead Incident Manager, axée sur la gestion des incidents de sécurité de l'information. Elle couvre l'ensemble du cycle de gestion des incidents, depuis l'identification et l'analyse des menaces jusqu'à la réponse opérationnelle et l'amélioration continue des processus. Les bénéficiaires seront formés à la coordination des équipes de gestion des incidents, à l'élaboration de plans de réponse et à la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des crises cyber.

Le troisième axe concerne la certification CompTIA Security+, considérée comme une référence de base en cybersécurité. Elle valide les compétences fondamentales en sécurisation des réseaux, en gestion des menaces et en protection des systèmes informatiques. Très répandue à l'échelle internationale, cette certification constitue une porte d'entrée vers des métiers tels qu'analyste en sécurité, administrateur systèmes et sécurité, consultant en cybersécurité ou spécialiste en gestion des risques numériques.

Un levier pour l'employabilité et la sécurité des entreprises

Selon les pouvoirs publics, ces certifications permettront non seulement de renforcer la sécurité des systèmes d'information des entreprises et des institutions togolaises, mais aussi d'améliorer l'employabilité des bénéficiaires dans un secteur en forte croissance.

La cybersécurité est aujourd'hui l'un des domaines les plus demandés sur le marché du travail, tant au niveau régional qu'international. Disposer de compétences certifiées devient un atout majeur pour répondre aux besoins des entreprises confrontées à des menaces de plus en plus sophistiquées.

« Ce programme vise à disposer des compétences nécessaires pour anticiper, détecter et gérer les menaces numériques », soulignent les autorités compétentes, insistant sur l'importance de la prévention et de la capacité de réponse face aux cyberattaques.

Fait notable, ce programme de formation est exclusivement destiné aux femmes, qu'elles soient professionnelles ou étudiantes.

À travers ce choix, le gouvernement togolais entend encourager une plus grande inclusion dans les métiers du numérique et de la cybersécurité, un secteur encore largement dominé par les hommes.