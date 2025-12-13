Kenya: Le pèlerinage d'espérance et de solidarité des enfants missionnaires du diocèse de Kakamega

Kakamega — Des vêtements, de la nourriture, des aides pour prier, une aide économique et des sourires. Ce sont les dons qu'une trentaine d'enfants appartenant à l'OEuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire du diocèse de Kakamega au Kenya, accompagnés de leurs animateurs, prêtres et religieux, ont apportés à leurs camarades du diocèse de Lodwar, situé dans l'une des régions les moins développées du pays et dont le territoire comprend 33 communautés paroissiales.

« Les enfants aident les enfants », devise de l'OEuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire, fondée par Mgr Charles de Forbin-Janson, a été le fil rouge qui a « traversé » non seulement les quatre journées intenses de ce pèlerinage, mais aussi toute la préparation qui a duré plusieurs mois et au cours de laquelle les enfants et les adolescents se sont mobilisés pour sensibiliser tout le monde à la collecte d'aide destinée à leurs camarades.

« La visite de ces enfants a été un grand geste de collaboration, de travail en commun ; elle représente concrètement l'esprit missionnaire et renforce également ce que le mouvement représente, surtout maintenant que les ressources externes ont diminué », a déclaré Mgr John Mbinda, évêque du diocèse de Lodwar. « Les enfants ont donné un exemple très important, qui devrait être imité par d'autres diocèses et groupes de personnes ».

Faisant écho aux paroles de l'évêque, le directeur des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) du diocèse de Lodwar a décrit la contribution des enfants comme une « grande bénédiction », soulignant la nécessité d'une collaboration entre les diocèses des pays africains.

Pendant leur séjour à Lodwar, les enfants se sont activement engagés auprès de la communauté locale. Dans la paroisse du Christ-Roi à Lokichar, ils ont offert à leurs camarades des chapelets, du matériel d'animation et des denrées alimentaires. Dans la ville de Lodwar, l'évêque a célébré la messe pour les enfants des deux diocèses. Les jeunes missionnaires ont également visité le sanctuaire de l'Immaculée Conception, ont échangé avec les familles et ont distribué personnellement les objets qu'ils avaient apportés.

Le père Godfrey Sechero, directeur diocésain des OPM de Kakamega, qui accompagnait le groupe, a souligné que les rencontres entre les deux groupes d'enfants ont été parmi les moments les plus significatifs du pèlerinage. « Nous voulons que les enfants comprennent que nous sommes le même peuple, un seul peuple, même si nous vivons dans des zones géographiques et des conditions climatiques différentes », a déclaré le père Sechero, qui a observé que le pèlerinage avait ravivé la foi et l'esprit missionnaire des enfants qui y avaient participé.