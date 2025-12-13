Congo-Kinshasa: Masisi - Violents combats entre M23 et Wazalendo dans le groupement Ufamandu 2

13 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

De violents combats ont éclaté tôt ce samedi 13 décembre dans le groupement Ufamandu 2, secteur de Katoyi, en territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon des sources concordantes, les rebelles de l'AFC-M23, soutenus par le Rwanda, affrontent les VDP/Wazalendo du groupe PARECO/FF.

Les affrontements ont commencé vers 07 heures locales, lorsque les rebelles du M23 ont attaqué les positions des Wazalendo à Kahunda et Mitimingi, dans la zone d'Ufamandu 2. Jusque midi ce samedi, le bilan des combats n'était pas encore connu.

Toujours selon ces sources, ces intenses combats ont provoqué de nouveaux déplacements de la population. Certains habitants ont pris la direction de Waloa Luanda, dans le territoire de Walikale, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans la forêt.

Les mêmes sources déplorent que la zone soit en proie à une forte tension depuis plus de trois semaines. Celle-ci est marquée par des mouvements de troupes et des affrontements sporadiques entre les rebelles de l'AFC-M23 et les miliciens Wazalendo dans la région.

