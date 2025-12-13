Congo-Kinshasa: Les transporteurs de Beni suspendent le paiement des taxes routières

Les transporteurs du territoire de Beni, au Nord-Kivu, ont décidé de suspendre le paiement des taxes routières destinées à l'entretien des routes dès le 15 décembre prochain. Ils exigent d'abord que les attributaires des différents axes routiers, qui ont perçu de l'argent, expliquent l'utilisation des fonds collectés. Selon eux, la majorité des routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé.

Les transporteurs pointent notamment les tronçons Kyavinyonge-Karuruma, Kyavinyonge-Kirindera, Karuruma-Kambo, Vayana-Kigeki et Kyavinyonge-Vayana, tous jugés impraticables. Réunis ce vendredi à Kyavinyonge, en présence des attributaires et des autorités politico-administratives, ils ont pris la décision de suspendre le paiement de toute taxe routière jusqu'à la réhabilitation effective de ces routes.

Delphin Malekani, président de la société civile de Kyavinyonge et représentant des usagers de la route, a expliqué :

« Nous avons constaté avec indignation le délabrement de tous ces axes routiers et c'est ce qui a entraîné la colère légitime des usagers. Les recommandations formulées devant le comité de sécurité et les attributaires sont désormais prioritaires, considérant la défaillance persistante dans l'exécution des travaux. »

Il a précisé que du 10 au 14 décembre, le paiement des taxes routières se poursuivra normalement. Mais à partir du 15 décembre et jusqu'au 15 janvier 2026, aucune taxe ne sera versée afin de contraindre les structures responsables à exécuter les travaux. Une réunion d'évaluation sera ensuite organisée pour décider de la poursuite ou de la prolongation de cette suspension.

Des frais jugés mal utilisés

Les transporteurs rappellent qu'ils paient aux attributaires des frais de réhabilitation de routes variant entre 10 et 15 dollars américains par passage et par barrière. Ils estiment que ces sommes, déjà perçues, ne sont pas utilisées comme il se doit pour améliorer l'état des routes.

La société civile appelle les usagers, les autorités et toutes les parties prenantes à respecter cette décision et à demeurer vigilants afin de garantir la réhabilitation effective des routes dans le territoire de Beni.