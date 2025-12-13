Congo-Kinshasa: Baisse du prix du litre d'essence à Mbuji-Mayi, mais incertitudes sur la durée

Le prix du litre d'essence connaît une baisse notable dans la ville de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) depuis quelques jours. Ce samedi 13 décembre, il se négocie entre 4 300 francs congolais (1.9 USD) et 4 500 francs congolais, alors qu'il se vendait encore la semaine dernière entre 5 000 et 6 000 francs congolais (2.7 USD).

Selon l'Association des importateurs des produits pétroliers, cette baisse s'explique par la loi de l'offre et de la demande. « S'il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, le prix doit nécessairement baisser. Il y a eu afflux sur le marché », a indiqué un représentant.

Depuis mercredi dernier, plusieurs tableaux de prix sont visibles le long des grandes artères de la ville. Certains affichent 4 200 francs congolais, tandis que d'autres retiennent 4 500 francs congolais comme prix de référence.

Une baisse jugée temporaire

Toutefois, Amand Kalengayi Wazembele estime que cette baisse pourrait être de courte durée. Il alerte sur les conséquences de la rupture du pont de Bukama, endommagé il y a une semaine :

« Ne soyez pas surpris que le carburant monte encore de prix parce que le pont de Bukama est cassé. Il y a des files de camions de part et d'autre. Deux ou trois rails se sont brisés et risquent de s'enfoncer avec un camion chargé. Le trafic est momentanément interrompu. Cela risque de faire remonter le prix du carburant ».

Malgré cette baisse du prix du litre d'essence, les tarifs de transport en commun n'ont pas encore suivi la tendance. Les usagers attendent de voir si cette réduction se traduira par un allègement du coût de la vie quotidienne.