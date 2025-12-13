Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - La liste 'Nouvel Espoir de Cocody' dévoile ses ambitions pour la commune

13 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La liste indépendante « Nouvel Espoir de Cocody » (LeNEC), conduite par le Dr Patrice Saraka et Mireille Tanoh, a présenté, le jeudi 11 décembre 2025, dans un complexe hôtelier de la commune de Cocody, ses ambitions pour la circonscription.

Devant partisans et citoyens, les deux candidats ont exposé leur vision d'un Parlement plus proche des populations et porteur de réformes profondes. Ils prônent un Parlement décentralisé dans chaque commune, en commençant par Cocody, appelée à servir de locomotive.

À cette occasion, le Dr Patrice Saraka a appelé à un véritable changement de paradigme politique, avec la jeunesse comme socle d'une alternative crédible.

« La jeunesse de Cocody vit des difficultés. Les partis traditionnels n'arrivent pas à résoudre les problèmes de la jeunesse. Il faut donc trouver une autre alternative. Et cette alternative, c'est la liste Nouvel Espoir de Cocody », a martelé le Dr Saraka, invitant ainsi les citoyens de Cocody, en général, et la jeunesse, en particulier, à rompre avec les réflexes partisans.

Il a dénoncé l'inefficacité des partis politiques qui, jusqu'à présent, n'ont pas véritablement apporté de changement significatif en matière de représentation des populations à l'hémicycle. Pour lui, il est désormais temps de « changer de logiciel » et de faire confiance à un projet porteur de solutions concrètes contre la précarité.

Appelant à un sursaut civique, il a exhorté les populations à se mobiliser : « La résolution de vos problèmes est entre vos mains... Il faut sortir voter le 27 décembre », a-t-il insisté, soulignant que l'absence de mobilisation pourrait réduire à néant les efforts actuellement consentis pour impulser le changement.

Prenant la parole à son tour, Mireille Tanoh, sa colistière, a pointé du doigt le faible taux de participation électorale des populations, dont beaucoup brillent par leur absence dans les urnes tout en aspirant pourtant à un changement.

Elle a ainsi appelé à un engagement citoyen fondé sur l'écoute, la défense des droits et le contact direct avec les habitants. « Pour écouter leurs besoins, comprendre ce qu'ils attendent de nous... nous pouvons vous assurer que nous sommes prêts », a-t-elle déclaré, rappelant que les principales préoccupations portent sur les expropriations, le coût de la vie et l'accès aux services de base.

Ancienne militante active au sein d'associations de consommateurs, Mireille Tanoh a mis en avant sa bonne connaissance des besoins des citoyens, soulignant l'impact concret des actions menées par ces organisations. « Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'un Code des consommateurs. Vous n'avez plus de coupures d'électricité le vendredi ou le samedi parce que nous avons interpellé les opérateurs... Ce sont des luttes que nous avons l'habitude de mener », a-t-elle expliqué.

Elle a enfin souligné l'importance de l'entrée d'indépendants à l'Assemblée nationale, estimant que cela pourrait changer la donne. « Nos voix pourront porter, parce que c'est le peuple qui nous envoie en mission », a-t-elle soutenu.

