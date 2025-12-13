Cote d'Ivoire: GSMP/Tournoi de reconnaissance - L'EMGA A dompte l'Amicale des Pros

Vainqueur de la 4e édition des sports collectifs des Forces armées avec le Bataillon de commandement et de soutien (Bcs), le colonel-major Kouamé Bi Jean-Luc a tenu à rendre un vibrant hommage à ses jeunes coéquipiers, le samedi 13 décembre 2025.

Six formations de Maracaña ont ainsi répondu à l'appel de l'homme fort du Centre opérationnel interarmées. Il s'agit des équipes de l'Emga A et B, de l'Amicale des Pros, des Jeunes du camp, de Rdm et de l'Aet Maracaña club.

Au terme des phases de poules et des demi-finales âprement disputées, l'Emga A et l'Amicale des Pros se sont retrouvées en finale.

Le sprint final a tourné à l'avantage de l'Emga A, emmenée par un excellent « El Loko ». Le colonel-major Kouamé Bi, auteur d'une performance XXL tout au long de la compétition (cinq buts), a planté une banderille à l'Amicale des Pros dans les ultimes instants de la rencontre, permettant à l'Emga A de s'imposer sur le score de 3 - 2.

Le colonel Oulaï Vital, président de l'Aet Maracaña club, a saisi l'occasion pour saluer l'esprit d'amitié, de fraternité et de fair-play qui a prévalu tout au long de la compétition. « Bravo à tous pour le fair-play et félicitations à l'Emga A pour sa brillante prestation », a-t-il souligné.

Un somptueux repas a mis fin à ce tournoi de reconnaissance.

À noter qu'au cours du récent tournoi de sports collectifs militaires organisé par le Bureau des sports des armées, le Bcs avait réalisé une véritable razzia en s'adjugeant trois trophées : deux en Maracaña (dames et hommes) et un en basketball. La cerise sur le gâteau a été le prix du meilleur buteur, remporté par le colonel-major Kouamé Bi Jean-Luc, auteur de six réalisations.