Cote d'Ivoire: GSMP/Tournoi de reconnaissance - L'EMGA A dompte l'Amicale des Pros

13 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Vainqueur de la 4e édition des sports collectifs des Forces armées avec le Bataillon de commandement et de soutien (Bcs), le colonel-major Kouamé Bi Jean-Luc a tenu à rendre un vibrant hommage à ses jeunes coéquipiers, le samedi 13 décembre 2025.

Six formations de Maracaña ont ainsi répondu à l'appel de l'homme fort du Centre opérationnel interarmées. Il s'agit des équipes de l'Emga A et B, de l'Amicale des Pros, des Jeunes du camp, de Rdm et de l'Aet Maracaña club.

Au terme des phases de poules et des demi-finales âprement disputées, l'Emga A et l'Amicale des Pros se sont retrouvées en finale.

Le sprint final a tourné à l'avantage de l'Emga A, emmenée par un excellent « El Loko ». Le colonel-major Kouamé Bi, auteur d'une performance XXL tout au long de la compétition (cinq buts), a planté une banderille à l'Amicale des Pros dans les ultimes instants de la rencontre, permettant à l'Emga A de s'imposer sur le score de 3 - 2.

Le colonel Oulaï Vital, président de l'Aet Maracaña club, a saisi l'occasion pour saluer l'esprit d'amitié, de fraternité et de fair-play qui a prévalu tout au long de la compétition. « Bravo à tous pour le fair-play et félicitations à l'Emga A pour sa brillante prestation », a-t-il souligné.

Un somptueux repas a mis fin à ce tournoi de reconnaissance.

À noter qu'au cours du récent tournoi de sports collectifs militaires organisé par le Bureau des sports des armées, le Bcs avait réalisé une véritable razzia en s'adjugeant trois trophées : deux en Maracaña (dames et hommes) et un en basketball. La cerise sur le gâteau a été le prix du meilleur buteur, remporté par le colonel-major Kouamé Bi Jean-Luc, auteur de six réalisations.

