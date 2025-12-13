Kadjo N'Guetta, conseiller technique du ministre des Transports, a déclaré, lors du lancement officiel de la Conférence internationale « Mobilité durable et climat », tenu le vendredi 12 décembre 2025, à Abidjan, que plusieurs perspectives s'offrent à la Côte d'Ivoire à l'occasion de cette rencontre prévue du 19 au 22 octobre 2026, dans la capitale économique ivoirienne.

« La création d'emplois qualifiés dans les filières vertes et les nouvelles technologies de mobilité ; la valorisation des ressources locales, qu'il s'agisse des matériaux ou des compétences ; l'amélioration tangible de la qualité de vie urbaine, avec des déplacements fluides, sûrs et accessibles à tous ; ainsi que le rayonnement international de la Déclaration d'Abidjan, qui portera notre vision commune de villes résilientes et durables, constituent les perspectives qui s'offrent à la Côte d'Ivoire grâce à cette conférence », a-t-il indiqué.

Le conseiller technique a, en outre, souligné l'importance de la mobilisation collective à laquelle la Côte d'Ivoire est appelée. En effet, a-t-il relevé, les défis auxquels font face les villes des pays du Sud ne peuvent être relevés que si l'ensemble des acteurs avancent de concert.

Il a fait allusion aux institutions publiques locales, qui ancrent les solutions dans le quotidien des populations ; aux entrepreneurs et innovateurs, qui transforment les idées en actions concrètes ; ainsi qu'à la société civile, qui apporte du sens, de la vigilance et de l'engagement citoyen.

« J'invite donc les décideurs, les partenaires techniques, les chercheurs, les experts, les opérateurs et les associations à participer activement à cette dynamique. Contribuez aux débats, proposez vos idées, partagez vos solutions, défiez les modèles existants et, ensemble, faisons émerger des réponses audacieuses et adaptées aux réalités des villes du Sud », a-t-il lancé.