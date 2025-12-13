« Cette Conférence internationale Mobilité durable et climat est bien plus qu'un événement. C'est une étape essentielle dans la construction collective de solutions innovantes pour les villes des pays en voie de développement, et particulièrement pour les métropoles africaines confrontées à des défis de mobilité, de croissance urbaine et d'adaptation climatique », a déclaré Romain Kouakou, directeur général de l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga). C'était lors du lancement officiel de la Conférence internationale Mobilité durable et climat, le vendredi 12 décembre 2025, à Cocody Les Deux-Plateaux.

Il a profité de l'occasion pour rendre hommage au ministre des Transports, Amadou Koné, qui, selon lui, a rapidement compris les enjeux et saisi l'opportunité de l'organisation de la Cimdc 2026 en Côte d'Ivoire.

Romain Kouakou a également saisi l'occasion pour rappeler les motivations ayant conduit à la création de l'Amuga, présenter ses missions et exposer ses ambitions, lesquelles visent à garantir à chaque Abidjanais des déplacements sûrs, fluides, accessibles et respectueux de l'environnement, faisant du Grand Abidjan un véritable modèle de mobilité vertueuse.

« Le Grand Abidjan est aujourd'hui en chantier à travers plusieurs investissements dans le développement d'un réseau intégré où chaque mode de transport trouve sa place, notamment le métro d'Abidjan, long de 37 km, et le Brt Yopougon-Bingerville, long de 20 km, dont les infrastructures afférentes sont en cours de réalisation », a-t-il développé.

Il a également évoqué d'autres projets structurants, notamment de nouvelles lignes de Brt, des pôles d'échanges multimodaux, la restructuration du réseau d'autobus de la Sotra ainsi que le développement du transport lagunaire, qui sont, entre autres, en cours de préparation.

Ces articulations entre les différents modes de transport, a-t-il souligné, permettront d'améliorer la fluidité des déplacements, de réduire les temps de parcours et de favoriser une mobilité plus écologique.