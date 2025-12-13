Cote d'Ivoire: Mobilité durable et climat - Abidjan accueille la conférence internationale du 19 au 22 octobre 2026

13 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Les 19, 20, 21 et 22 octobre 2026, Abidjan abritera un grand événement : la Conférence internationale « Mobilité durable et climat » (Cimdc 2026), au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Au total, 1 500 participants, venus de près de 40 pays, sont attendus pour débattre des solutions de mobilité durable au service des villes africaines et de l'adaptation au changement climatique.

L'événement est co-organisé par le réseau international Codatu, l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga) et Climate chance. Il a été officiellement lancé le vendredi 12 décembre 2025, à Cocody Les Deux-Plateaux, par Kadjo N'Guetta, conseiller technique du ministre des Transports. Il avait à ses côtés Romain Kouakou, directeur général de l'Amuga ; Thibaut de Lambert, secrétaire général de Codatu et Vaia Tuuhia, directrice générale de Climate chance.

La Cimdc 2026 porte une ambition majeure : favoriser l'émergence de jeunes entrepreneurs africains dans les domaines de la mobilité durable et du climat.

Au cours de la conférence, un appel à projets sera lancé afin d'identifier des solutions innovantes qui seront accompagnées dans le cadre d'un futur programme d'incubation. Cette démarche vise la création d'emplois, de valeur et de nouvelles ressources économiques.

Les travaux, qui porteront notamment sur une meilleure exploitation du transport artisanal, aboutiront à l'adoption de la Déclaration d'Abidjan, destinée à alimenter les grandes orientations internationales en matière de mobilité durable et d'action climatique, notamment dans la perspective de la Cop31, prévue en 2026.

