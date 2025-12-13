Cote d'Ivoire: Pôles économiques compétitifs - Une feuille de route en cours d'élaboration pour une fiscalité moins contraignante et attractive

L'Hôtel Président de Yamoussoukro a abrité du 09 au 11 décembre 2025, un atelier thématique consacré à la fiscalité locale. Organisés par le Comité de concertation État-secteur privé (Ccesp), dans le cadre du Programme d'amélioration du climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne (Paca-CI), les travaux avaient pour thème : « Quelle fiscalité locale pour des collectivités renforcées et un environnement des affaires attractif dans les Pôles Économiques Régionaux ? ».

Les trois jours de travaux ont été organisés autour de cinq sessions thématiques abordant notamment la mobilisation des ressources propres des collectivités. Les discussions ont porté également sur le cadre juridique de la fiscalité locale, les préoccupations du secteur privé, les opportunités du domaine forestier et du foncier urbain, ainsi que les attentes du secteur public.

Au terme des échanges, les recommandations pour l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle ont été adoptées. La Feuille de route précisera les actions concrètes (pour l'administration, le secteur privé, les collectivités, etc.) et définira un cadre de suivi-évaluation pour mesurer les progrès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, l'objectif général était de renforcer le partenariat entre l'État et le secteur privé en vue de promouvoir une fiscalité locale capable de soutenir durablement le développement économique. Les participants ont donc analysé le dispositif national de fiscalité locale, afin d'en identifier les enjeux, les limites et les leviers d'amélioration, tout en partageant des expériences et bonnes pratiques issues des Pôles économiques compétitifs (Pec) de San-Pedro, Bouaké et Korhogo.

Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutive du Ccesp, a fait savoir que les recommandations serviront de boussole pour engager une dynamique de réformes visant à bâtir une fiscalité locale plus attractive. Mariam Fadiga Fofana a également réaffirmé l'engagement du Ccesp à traduire les conclusions de l'atelier en une feuille de route synergique impliquant l'ensemble des parties prenantes.

Gouvernement et opérateurs économiques engagés...ensemble

Représentant le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly - président de la cérémonie d'ouverture - Soumahoro Deli, conseiller technique, a déclaré : « La politique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne doit également se traduire par le développement de pôles économiques secondaires capables de concentrer une masse critique d'activités économiques et d'absorber la main-d'oeuvre locale ».

Il a aussi rappelé le rôle prépondérant du secteur privé, qui représente les deux tiers des investissements, plus de 80 % des emplois formels, et près de 90 % des contributions budgétaires de l'État. En outre, Soumahoro Deli a assuré que le gouvernement oeuvre à rendre les pôles économiques secondaires plus attractifs, en proposant un cadre fiscal moins contraignant et plus simplifié. Il n'a pas manqué de rappeler que, malgré un contexte international difficile, les prévisions anticipent une croissance de 6,7 % en 2026, contre 6,5 % en 2025.

Pour sa part, Touré Sanissy, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), représentant le président Fama Touré, a souligné que le développement des pôles économiques repose sur un partenariat renforcé dans le cadre du dialogue public-privé.

« La compétitivité du secteur privé est un enjeu majeur. C'est le maillon essentiel de la gouvernance économique. Il doit être accompagné par l'État, et cet accompagnement passe nécessairement par une fiscalité plus favorable à l'investissement et à la création de richesses », a-t-il insisté. Cela, tout en appelant à des orientations concrètes pour soutenir les entreprises locales sur tout le territoire.

Il est à noter que cet atelier intervient dans un contexte de montée en puissance des Pec, instruments clés de l'aménagement et de la transformation économique du pays. Il s'inscrit également dans la Stratégie nationale de mobilisation des recettes à moyen terme (Srmt 2024-2028) et contribue à la mise en oeuvre de la sous-composante 1.3 du Paca-CI, soutenu par la Banque africaine de développement (Bad).