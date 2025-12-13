Cote d'Ivoire: Croissance inclusive - Le Centre ivoiro-chinois pour la recherche et le développement ouvre un dialogue stratégique

13 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Centre ivoiro-chinois pour la recherche et le développement (CI-Crd) a réuni le vendredi 12 décembre 2025, à Abidjan-Cocody, des experts, universitaires et responsables institutionnels à l'occasion d'un séminaire sur le thème : « Planification stratégique et croissance inclusive : dialogue entre le modèle chinois et le Pnd en Côte d'Ivoire », en vue de promouvoir un échange d'expériences entre la Chine et la Côte d'Ivoire et d'identifier des pistes d'innovation pour un développement durable.

Au cours du séminaire, les participants ont débattu des modèles de planification stratégique, des mécanismes de croissance inclusive, des conditions d'un développement durable, ainsi que des perspectives offertes par la coopération sino-africaine.

À l'issue des échanges, tous les acteurs ont salué l'initiative du CI-Crd, estimant qu'elle contribue au renforcement des capacités d'analyse et de prospective nécessaires pour accompagner les ambitions de développement de la Côte d'Ivoire et, plus largement, de l'Afrique.

La rencontre a été rythmée par plusieurs interventions de haut niveau, notamment des conférences, des partages d'expériences et un panel mixte animé par des experts chinois et ivoiriens.

Représentant le parrain de l'événement, le directeur de cabinet du ministre-conseiller du Président de la République, Dagui Mabéa, a salué la création du CI-Crd, soulignant qu'il incarne « une volonté claire de mobiliser le savoir et l'innovation au service des politiques publiques et du progrès social ».

Il a également affirmé que cette initiative contribue à enrichir l'espace francophone dans l'étude des relations sino-africaines, à un moment où la Côte d'Ivoire finalise son Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Selon lui, la période actuelle exige des réflexions rigoureuses et des analyses fondées afin d'optimiser les stratégies nationales de développement.

