Cote d'Ivoire: Approche de participation et d'engagement citoyen - Le guide méthodologique remis au ministre de l'Intérieur

Le Dr Fidèle Yapi, directeur général de la Décentralisation et du développement local (Dgddl), a, au nom du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, réceptionné le guide méthodologique de l'Approche de participation et d'engagement citoyen (Apec), le 11 décembre 2025.

C'était au cours d'un atelier de vulgarisation organisé à Cocody, en présence d'une centaine d'élus locaux ainsi que de partenaires techniques et financiers, notamment Expertise France, le Projet d'appui aux gouvernements ouverts francophones (Pagof) et le Programme pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire (Pprc).

Ce document technique, hautement stratégique pour la gouvernance locale, se présente comme un référentiel d'outils opérationnels et de mécanismes concrets destinés à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre harmonieuse de l'approche participative.

Cette approche, Bachir Kanouté, secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative pour la région Afrique et expert commis pour l'élaboration du guide, l'a définie comme l'implication effective des populations dans l'identification et la prise en charge de leurs besoins en matière d'infrastructures de développement, ainsi que leur participation à la budgétisation et au suivi-évaluation de ces besoins.

« Une fois que les populations seront impliquées dans l'élaboration du budget de la collectivité locale, nous pensons que la crise de confiance entre citoyens et institutions, ainsi que la défiance des jeunes vis-à-vis des institutions, trouveront une solution », a-t-il indiqué.

C'est donc tout naturellement que le Dr Fidèle Yapi s'est réjoui de la réception de ce document de gouvernance locale. Après avoir remercié les partenaires grâce auxquels ce guide méthodologique a vu le jour, le directeur général de la Décentralisation et du développement local a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions assignées à son département ministériel par l'article 7 du décret n°2023-820 du 25 octobre 2023, portant attributions des membres du gouvernement. Ce texte stipule que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé de la sensibilisation des populations à la participation au développement local.

« L'acte que nous posons aujourd'hui se veut la matérialisation d'une vision plus globale, celle d'une gouvernance territoriale ouverte, inclusive et orientée vers l'intérêt général », a-t-il affirmé.

Selon lui, la participation citoyenne constitue l'un des fondements essentiels de la décentralisation moderne. Elle garantit la co-construction de l'action publique, favorise la transparence, renforce la redevabilité et, surtout, la confiance entre l'État et les citoyens.

Fort de cette conviction, il a assuré que le ministre Vagondo Diomandé prendra toute sa part dans l'accompagnement des collectivités, à travers la formation des acteurs, l'appui-conseil et le suivi des initiatives participatives. Il a, pour finir, invité chaque partie prenante à s'engager résolument afin que la participation citoyenne devienne une norme de gouvernance, un réflexe institutionnel et un moteur de développement harmonieux.

Cynthia Curtis, coordonnatrice nationale du Programme pays de renforcement des capacités (Pprc), structure sous tutelle de la Primature, a salué la remise de ce guide qui, selon elle, traduit la volonté constante des autorités ivoiriennes d'inscrire la transparence, la participation citoyenne et la redevabilité au coeur de l'action publique.

« Je voudrais réaffirmer toute la disponibilité du Pprc à oeuvrer aux côtés du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour l'opérationnalisation de cet outil de référence, et la poursuite des efforts engagés en faveur d'une gouvernance locale ouverte, responsable et centrée sur les citoyens », a conclu la collaboratrice du Premier ministre Beugré Mambé.