Ile Maurice: Quand les villes sortent le grand jeu

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, plusieurs municipalités finalisent les préparatifs pour accueillir leurs «Night Markets», désormais incontournables dans l'animation commerciale du pays. Entre engouement des marchands, défis logistiques et attentes du public, chaque ville avance à son rythme. Tour d'horizon.

Port-Louis : trois rues additionnelles mises à disposition

Dans la capitale, le coup d'envoi du Night Market a été annulé hier, pour cause de mauvais temps. Ce n'est que partie remise. Les 300 espaces mis en location à la rue Desforges ont été attribués en un temps record, forçant la mairie à envisager une extension du site.

Trois rues supplémentaires ont été identifiées : Joseph Rivière, Jummah Mosque et Bourbon. Contacté, le député de la circonscription No. 3 Ehsan Juman explique que tout a été mis en oeuvre pour que les marchands puissent opérer et que les mauriciens puissent profiter du Night Market.

Le public, lui, pourra accéder gratuitement au site, aucun frais d'entrée n'étant applicable.

Rose-Hill: La Place Margeot accueillera les marchands

À Rose-Hill, le Night Market se tiendra Place Margeot du 15 au 31 décembre. La municipalité mise sur une meilleure fluidité du centreville, en tenant les étals hors des trottoirs afin de minimiser les risques pour les piétons.

Le site ne prévoit pas de frais d'entrée pour le public et les marchands pourront opérer dans un espace mieux canalisé, pensé pour améliorer l'expérience des visiteurs.

Gabriella Batour, mairesse de Beau-Bassin/Rose-Hill, précise que le Night Market se tiendra de 18h à 22h sauf les 23, 24, 29, 30 et 31 décembre où il se tiendra jusqu'à minuit. Cela s'applique également à l'Arab Town et les magasins.

Quatre-Bornes : Encore 40 places disponibles

À Quatre-Bornes, une réunion entre députés, mairie et marchands a permis de clarifier les points sensibles.

Il reste 40 stands disponibles. Le site identifié en face de l'Orchard Centre sera aménagé avec un revêtement d'agrégats compactés pour accueillir les exposants.

Sur la question de l'électricité, la municipalité a précisé qu'elle ne fournira pas d'éclairage, une décision qui suscite des critiques mais qui n'empêche pas la tenue de l'événement. La sécurité, en revanche, est garantie : la police sera présente et les mesures de contrôle sont déjà planifiées.

Curepipe : Pas d'électricité fournie

Curepipe lance l'un des marchés nocturnes les plus attendus. Le maire Dhaneshwar Bissonauth confirme que tout est fin prêt. Il se tiendra du 17 décembre 2025 au 5 janvier 2026 avec des frais d'opération Rs 400 par jour, soit Rs 8 000 pour toute la période.

Le tirage au sort s'est déroulé hier soir. La cinquantaine de marchands seront à l'emplacement de l'ex-foire Ramdeen et la municipalité prévoit d'accommoder d'autres marchands à côté du bureau du CEB de la région si l'espace Ramdeen ne suffit pas.

Contrairement à d'autres villes, la mairie de Curepipe a confirmé qu'aucune installation électrique ne sera fournie aux marchands. Ces derniers devront venir munis de leurs propres lumières.

Niveau parking, le public est encouragé à utiliser les parkings de la Citizen Advice Bureau pour éviter les encombrements dans la ville.

Vacoas-Phoenix : Pas encore de décision

La municipalité de Vacoas-Phoenix reste la seule à ne pas avoir encore tranché sur la tenue de son «Night Market».

À ce stade, aucune demande officielle n'a été enregistrée et les autorités locales affirment être toujours en réflexion.

Les Night Markets attirent chaque année des milliers de visiteurs et représentent une bouffée d'oxygène économique pour les marchands exposants.

Malgré des variations d'organisation d'une ville à l'autre - notamment sur l'éclairage ou les conditions de location - l'esprit reste le même : offrir un espace festif, accessible et animé pour les habitants comme pour les touristes.

Avec Port-Louis presque déjà saturée, Curepipe prête à démarrer et Rose-Hill et Quatre-Bornes en pleine installation, l'île s'apprête à vivre un mois de décembre sous le signe de la convivialité nocturne.