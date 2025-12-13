Ile Maurice: Un nouveau cas confirmé à Roches-Brunes

Un nouveau cas de chikungunya a été confirmé après des analyses effectuées au laboratoire de Candos, a indiqué le Dr Fazil Khodabaccus.

Il s'agit d'une femme âgée de 68 ans, résidant dans la région de Roches-Brunes. Le résultat positif a été obtenu récemment. La patiente est actuellement admise à l'hôpital Victoria de Candos, où elle reçoit les soins appropriés et est placée sous moustiquaire, conformément aux protocoles sanitaires. Le dernier cas local de chikungunya remontait au 9 octobre 2025. Depuis cette date, aucun autre cas n'avait été signalé, ce qui explique la vigilance accrue des autorités sanitaires.

Selon le Dr Fazil Khodabaccus, plusieurs mesures ont été mises en place afin de prévenir toute propagation du virus. Des opérations de fogging seront menées dans la région de Roches-Brunes, autour du domicile de la patiente, dès que les conditions météorologiques le permettront. Il a toutefois précisé que les pluies favorisent la prolifération des moustiques, augmentant ainsi les risques de transmission. Par ailleurs, des enquêtes entomologiques seront effectuées par la division de lutte anti vectorielle afin d'évaluer la densité des moustiques dans la région et de vérifier l'efficacité des actions entreprises.

Le médecin a également lancé un appel à la vigilance auprès du public, en rappelant l'importance d'adopter des gestes simples mais essentiels, notamment :

Veiller à ce que les gouttières ne soient pas obstruées afin d'éviter la stagnation de l'eau, éliminer les eaux stagnantes dans et autour des habitations ;

Maintenir un environnement propre pour limiter les zones favorables à la reproduction des moustiques,

Appliquer des crèmes ou répulsifs anti moustiques afin de se protéger contre les piqûres, en particulier en journée et en début de soirée.

Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec les collectivités locales et les autres ministères concernés, suit de près la situation et reste mobilisé pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires. Les autorités sanitaires rappellent que toute personne présentant des douleurs articulaires, de la fièvre ou des éruptions cutanées doit consulter rapidement un médecin ou se rendre dans un centre de santé pour un dépistage approprié.