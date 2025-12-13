Ile Maurice: Business Mauritius demande des clarifications par rapport aux entreprises vulnérables

Business Mauritius a réagi à l'annonce du montant de la compensation salariale décidée à l'issue des discussions tripartites. L'organisation patronale dit prendre note des mesures retenues, tout en affirmant reconnaître «les efforts du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, dans un contexte où le coût du panier de consommation continue de progresser.»

L'instance prévient néanmoins que «l'ajustement annoncé représentera un effort notable pour plusieurs entreprises, avec des impacts différenciés selon les secteurs et la taille des opérateurs.»

Business Mauritius rappelle que son mémorandum du 1eᣴ décembre soulignait «l'importance de rétablir la prévisibilité et la cohérence des mécanismes de rémunération». L'organisation patronale y relevait que «les ajustements successifs de 2023 et 2024, notamment la revalorisation du salaire minimum, la compensation supérieure au Consumer Price Index, puis l'exercice de relativité salariale, ont déjà perturbé des systèmes internes traditionnellement liés à la productivité» et qu'«il reste crucial d'éviter de nouvelles distorsions».

Business Mauritius relève que la capacité à absorber cette hausse n'est pas uniforme d'un secteur à l'autre. Si les grandes entreprises disposent de marges leur permettant de s'ajuster plus facilement, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les secteurs vulnérables comme la manufacture, le Business Process Outsourcing, le commerce de détail et de distribution ou encore la construction «devront faire face à des défis financiers considérables».

Dans ce contexte, elle soutient qu'«une clarification concernant d'éventuelles mesures spécifiques pour les secteurs exposés serait, à cet égard, bienvenue.» Et d'ajouter que «l'extension de la compensation à des niveaux de salaire plus élevés risque d'amplifier les contraintes existantes, dans un contexte où les coûts financiers augmentent, les marges se resserrent et la liquidité demeure un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises.»

Par ailleurs, Business Mauritius appelle le gouvernement à avancer sur la réforme du système de détermination des salaires, annoncée dans le programme gouvernemental 2025-2029. Elle estime qu'«un mécanisme transparent et fondé sur une formule claire est essentielle pour garantir l'équité, tout en préservant la compétitivité de notre économie.»