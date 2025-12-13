Ethiopie: L'ambassadeur sortant de Nouvelle-Zélande met en avant les progrès du pays et réaffirme l'engagement bilatéral

Addis-Abeba — L'ambassadeur sortant de Nouvelle-Zélande, Michael Upton, a mis en avant les profondes transformations visibles qu'a connues l'Éthiopie et a réaffirmé la volonté de son pays d'élargir et d'approfondir la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs.

À l'issue de son mandat en Éthiopie, Upton s'est récemment entretenu avec le président Taye Atske Selassie et a accordé une interview exclusive à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA).

Revenant sur ses échanges avec le chef de l'État, le diplomate a indiqué que, bien que le volume des échanges commerciaux demeure relativement modeste, la Nouvelle-Zélande entend renforcer ses relations avec l'Éthiopie, notamment dans les domaines du commerce, des services et des technologies.

Il a précisé que son pays explore activement de nouvelles opportunités de coopération économique, en particulier dans les secteurs des services et des technologies, tout en poursuivant sa collaboration au développement dans des domaines tels que la géothermie, les systèmes agroalimentaires, l'agriculture climato-intelligente ainsi que les programmes de bourses d'études.

Upton a également rappelé l'appui constant de la Nouvelle-Zélande aux initiatives éthiopiennes dans les domaines de l'énergie géothermique, des systèmes alimentaires, de l'agriculture résiliente face au climat, de l'éducation, des bourses universitaires et de l'assistance humanitaire.

Soulignant les ambitions de l'Éthiopie en matière de résilience et d'autosuffisance, l'ambassadeur a insisté sur l'importance stratégique de ces objectifs pour le développement à long terme du pays.

Il a par ailleurs relevé les transformations urbaines visibles, en particulier à Addis-Abeba, affirmant que les changements physiques observés dans la capitale sont « incontestables ».

Tout en saluant ces avancées, Upton a estimé nécessaire de prendre pleinement en compte la dimension humaine du développement, notamment les enjeux liés au logement, aux transports publics et au soutien aux populations vulnérables, dans la construction d'une nation résiliente.

Abordant les réformes d'envergure engagées en Éthiopie, l'ambassadeur a noté que le pays poursuit simultanément plusieurs processus majeurs, tels que les réformes économiques nationales, le dialogue national, ainsi que les efforts en matière de responsabilité et de justice transitionnelle, qu'il a décrits comme complexes et s'inscrivant dans la durée.

S'agissant de la situation géopolitique dans la Corne de l'Afrique, M. Upton a souligné le rôle central joué par l'Éthiopie et son engagement à privilégier le dialogue avec les pays voisins afin de promouvoir la stabilité régionale.

Il a exprimé l'espoir que des solutions mutuellement bénéfiques émergeront grâce à un dialogue soutenu, garantissant ainsi une paix et une stabilité durables dans la région.

Il a également appelé les pays de la Corne de l'Afrique à capitaliser sur leurs intérêts communs pour relever les défis partagés.

Par ailleurs, l'ambassadeur a indiqué que la Nouvelle-Zélande finalise actuellement un accord avec l'Union africaine visant à établir un centre de soutien en Éthiopie et dans d'autres pays de la région pour le développement de l'énergie géothermique.

Il a en outre confirmé la poursuite du programme de bourses néo-zélandais, qui permettra à des étudiants éthiopiens de se rendre en Nouvelle-Zélande l'an prochain pour suivre des formations dans les domaines de la géothermie et de l'agriculture.

Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Nouvelle-Zélande trouvent leurs racines dans un soutien informel remontant aux années 1930, lorsque la Nouvelle-Zélande avait défendu la souveraineté éthiopienne à la Société des Nations à la suite de l'invasion italienne.

Cet engagement historique est largement considéré comme le socle de la relation de confiance et de bonne volonté qui unit durablement les deux pays.

Depuis lors, les liens bilatéraux se sont consolidés à travers un engagement diplomatique formel, marqué notamment par l'ouverture de l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Addis-Abeba en juin 2013.

En retour, l'ambassade d'Éthiopie à Canberra a été accréditée pour couvrir la Nouvelle-Zélande, renforçant davantage la coopération entre les deux nations.