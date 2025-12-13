Ethiopie: Le pays connaît une croissance soutenue et un regain notable des investissements - Commissaire Zeleke

Addis-Abeba — Les investissements en Éthiopie affichent une progression notable et un net redressement, portés par les mesures adoptées pour instaurer un cadre attractif et favorable aux investisseurs, a indiqué le commissaire éthiopien à l'investissement, Zeleke Temesgen.

Un forum consultatif conjoint, rassemblant des responsables de l'investissement aux niveaux fédéral, régional et municipal, se déroule actuellement dans la ville de Harar.

À l'occasion, le commissaire Zeleke Temesgen a expliqué qu'un ensemble de réformes ciblées a été mis en oeuvre afin de surmonter les contraintes du secteur et d'en stimuler la croissance.

Il a précisé que la période de réformes a permis d'établir un environnement propice aussi bien aux investisseurs nationaux qu'étrangers.

Il a souligné que la révision de plus de 130 lois, proclamations, directives et procédures figure parmi les principaux leviers de cette dynamique, permettant l'ouverture à l'investissement de secteurs jusque-là inaccessibles et favorisant une expansion significative des activités.

Le commissaire a par ailleurs exprimé l'espoir que ce forum contribuera à renforcer la coopération interinstitutionnelle, à identifier les défis persistants et à promouvoir une approche harmonisée dans la clarification des rôles et des responsabilités.

De son côté, la directrice générale adjointe de l'État régional d'Harari, Rosa Umer, a déclaré que des initiatives sont en cours pour accroître les recettes en devises étrangères, notamment en exploitant pleinement le potentiel du secteur manufacturier, en diversifiant la gamme de produits et en améliorant les stratégies de mise sur le marché.

Elle a également affirmé l'engagement du gouvernement régional à accompagner les investisseurs afin qu'ils puissent tirer parti des importantes ressources disponibles dans la région.

Cet appui s'inscrira dans le cadre d'initiatives de développement global renforcées, destinées à soutenir une croissance durable et la prospérité régionale.

Le forum réunit des responsables fédéraux, régionaux et municipaux, ainsi que des directeurs de bureaux chargés de l'investissement et de l'industrie.