Ethiopie: Des dialogues publics se tiennent dans plusieurs villes éthiopiennes autour des réalisations de l'État de Medemer

Addis-Abeba — Une vaste série de dialogues publics nationaux est actuellement menée dans plusieurs villes d'Éthiopie, réunissant citoyens et responsables afin d'évaluer collectivement les réalisations du pays, d'analyser les défis persistants et de renforcer l'appropriation populaire du processus de réforme et de transformation nationale.

Placés sous le thème « Les valeurs de Guba : les acquis de l'État de Medemer », ces échanges se déroulent ce week-end dans plus de 25 villes, parmi lesquelles Adama, Jimma, Bahir Dar, Gondar, Gode, Dire Dawa, Bonga et Wolayta Soddo.

Malgré la diversité géographique, culturelle et sociale des localités concernées, l'ensemble des discussions s'articule autour d'un thème central et d'un agenda national commun, garantissant la cohérence du dialogue à l'échelle du pays.

Ces rencontres s'inscrivent dans une initiative nationale élargie d'engagement civique visant à encourager un débat inclusif autour de la philosophie de l'État de Medemer, fondée sur l'unité, la coopération, la responsabilité partagée et les solutions endogènes comme piliers d'un développement durable.

L'objectif principal des dialogues est de consolider les résultats obtenus grâce à une collaboration étroite entre l'État et les citoyens, de renforcer l'appropriation publique des acquis du développement et de recueillir des contributions constructives destinées à orienter les priorités nationales futures.

Ils cherchent également à dépasser les clivages politiques hérités du passé en promouvant un récit national fédérateur, fondé sur un but commun et une responsabilité collective.

Des participants issus de tous les horizons - chefs religieux, aînés communautaires, jeunes, femmes, acteurs économiques, investisseurs, professionnels et universitaires - prennent part activement aux échanges, illustrant le caractère inclusif de l'approche Medemer.

Les discussions portent sur les principales réalisations de l'État de Medemer, les avancées réalisées en réponse aux revendications citoyennes de longue date, ainsi que sur les projets nationaux à venir, présentés comme des « engagements pour la prochaine étape ».

Dans l'ensemble des villes, les participants ont reconnu que les efforts de développement multisectoriels entrepris ces dernières années ont produit des résultats tangibles, répondant aux besoins concrets de la population.

À Adama, les échanges ont mis en avant les projets de développement des corridors, la transformation agricole - notamment dans les filières du blé, des fruits et des légumes -, l'amélioration des services publics et la modernisation urbaine, autant d'initiatives ayant contribué à une amélioration visible des conditions de vie.

Les participants ont également salué les grands projets nationaux, tels que le Grand barrage de la Renaissance, l'initiative nationale de production d'engrais, le développement du gaz naturel et la démarche renouvelée visant à garantir à l'Éthiopie un accès souverain à la mer, considérés comme des investissements stratégiques pour la résilience à long terme du pays.

Dans le même temps, les intervenants ont souligné que des défis majeurs subsistent, notamment la hausse du coût de la vie, le chômage, la pénurie de logements et les disparités dans la qualité des services, appelant à une action concertée et soutenue du gouvernement et des citoyens.

À Dire Dawa, les participants ont estimé que les réformes en matière de développement et de gouvernance engagées dans le cadre du processus national de réforme ont répondu à des préoccupations clés de la population, tout en soulignant la nécessité de consolider et d'institutionnaliser ces acquis.

Ils ont cité les progrès enregistrés dans les domaines des infrastructures routières et des corridors, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'industrie, du tourisme et des initiatives en faveur de la jeunesse.

Les femmes participantes ont mis en avant les avancées encourageantes en matière de leadership féminin et de participation aux instances décisionnelles, tandis que les chefs religieux ont insisté sur l'importance d'une coopération continue pour renforcer la paix, l'unité et la cohésion sociale.

Les représentants de la jeunesse ont salué la reconnaissance officielle des défis liés au chômage et ont appelé à une intensification de la création d'emplois ainsi qu'à des réformes plus approfondies de la gouvernance.

À Bahir Dar, les participants ont souligné que la consolidation de la paix demeure une condition essentielle à la réalisation des grands projets de développement intergénérationnels en cours dans la région Amhara et à l'échelle nationale.

Ils ont félicité le gouvernement pour le lancement et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques en matière d'infrastructures et de développement, perçues comme des investissements durables au bénéfice des générations actuelles et futures.

Les échanges ont également mis en lumière l'intégration de la question de l'accès à la mer, longtemps considérée comme un enjeu national majeur, dans l'agenda stratégique du pays, sur la base d'arguments juridiques, économiques et pratiques, tout en appelant à l'unité nationale et au soutien populaire pour garantir le succès de cette démarche.

Les responsables chargés de la facilitation ont précisé que les documents de discussion ont été élaborés à partir des préoccupations, doléances et retours exprimés par les citoyens lors de précédentes consultations, notamment en matière de services sociaux, de performance du développement, de coût de la vie, d'emploi et de paix.

Ils ont souligné que ces dialogues visent non seulement à évaluer les progrès accomplis dans la prise en compte de ces préoccupations, mais aussi à réaffirmer le principe constitutionnel selon lequel la souveraineté appartient en dernier ressort au peuple.

De hauts responsables ont enfin indiqué que la tenue régulière de dialogues publics contribue à renforcer l'efficacité des politiques publiques, la redevabilité institutionnelle et la participation citoyenne.