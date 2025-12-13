Ethiopie: Le pays réaffirme son engagement au sein de l'OACPS lors d'une réunion ministérielle à Bruxelles

13 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie a une nouvelle fois exprimé son attachement indéfectible à l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), mettant en avant la nécessité d'une action concertée pour faire face aux enjeux mondiaux actuels.

La ministre d'État éthiopienne aux Finances, Semereta Sewasew, s'est exprimée en ce sens lors de sa participation à la 120e session du Conseil des ministres de l'OACPS, tenue à Bruxelles, en Belgique.

Dans son intervention, Sewasew est revenue sur les principales avancées réalisées par l'organisation depuis sa création en 1975, en soulignant notamment sa contribution au renforcement de la solidarité Sud-Sud et à la promotion de la coopération internationale.

Elle a par ailleurs détaillé les axes prioritaires de l'action de l'OACPS, qui comprennent la réforme institutionnelle, la soutenabilité financière, le développement du commerce et de l'investissement, la promotion du développement durable, ainsi que le maintien de la paix et de la stabilité.

La 120e session du Conseil des ministres examine plusieurs dossiers majeurs, dont les initiatives visant à accroître l'efficacité de l'organisation, les préparatifs du 11e Sommet de l'OACPS prévu en mars 2026, ainsi que diverses questions d'ordre administratif.

