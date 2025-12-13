Afrique: CAN 2025 - L'Algérie avec Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Luca Zidane

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie Vladimir Petković a dévoilé ce samedi 13 décembre la liste des 28 joueurs convoqués pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc. Le capitaine Riyad Mahrez, les Parisiens Ilan Kebbal et Samir Chergui ou encore le gardien du FC Grenade Luca Zidane tenteront de décrocher un troisième sacre continental après ceux de 1990 et 2019.

La liste des Fennecs qui disputeront la CAN 2025 au Maroc est désormais connue. Sans surprise, le capitaine algérien Riyad Mahrez tentera de guider les siens vers un nouveau sacre en Coupe d'Afrique des nations après la consécration de 2019. Il sera épaulé entre autres par plusieurs joueurs du championnat de France, comme le Niçois Hicham Boudaoui, le Lillois Aïssa Mandi ou encore les joueurs du Paris FC Ilan Kebbal et Samir Chergui.

Luca Zidane (FC Grenade), qui avait été convoqué pour la première fois avec l'Algérie en octobre après avoir changé de nationalité sportive, sera également présent avec les Fennecs lors de cette CAN 2025. « Je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier », avait-il alors déclaré.

Le défenseur Rayan Aït-Nouri (Manchester City), l'arrière gauche Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), l'attaquant Mohammed Amoura (Wolfsburg) ou encore l'ancien lyonnais Houssem Aouar (Al-Ittihad) figurent eux aussi parmi les 28 sélectionnés.

L'Algérie affrontera d'abord le Soudan (24 décembre), le Burkina Faso (28 décembre) puis la Guinée équatoriale (31 décembre) lors de la phase de groupes de cette Coupe d'Afrique des nations 2025.