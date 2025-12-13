Sénégal: Le budget 2026 du ministère des Finances arrêté à plus de 681 milliards de FCFA

Dakar — Le projet de budget du ministère des Finances et du Budget pour l'exercice 2026, soumis samedi à l'examen des députés, a été arrêté à 681,762 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et à 676,351 milliards de francs CFA en crédits de paiement (CP).

Le gouvernement est représenté à cette session plénière par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba et la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Selon un rapport parlementaire, le budget 2026 du ministère des Finances est structuré autour de onze programmes couvrant notamment le pilotage administratif, la gestion des ressources douanières, la fiscalité intérieure, le secteur financier et les fonds spéciaux de l'État.

Le programme portant pilotage, coordination et gestion administrative bénéficie de 269,427 milliards de FCFA, tandis que celui concernant la gestion des ressources douanières et la protection de l'économie est doté de plus de 75,9 milliards de FCFA en autorisations d'engagement.

Le volet consacré à la gestion de la fiscalité intérieure et au foncier correspond également à un programme et a mobilisé plus de 53,8 milliards de FCFA, principalement orientés vers les investissements exécutés par l'État.

Le budget prévoit également d'importants transferts, notamment 185 milliards de FCFA pour la gestion du Fonds national de retraite (FNR), 18,128 milliards de FCFA pour le Fonds de stabilisation et 22,75 milliards de FCFA pour le Fonds de restructuration des sociétés à participation publique.