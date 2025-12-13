Sénégal: Kolda - Un camp de chirurgie au profit des enfants de moins de 14 ans

Kolda — Un camp de chirurgie infantile pour la prise en charge des enfants de moins de 14 ans se tient au centre hospitalier régional de Kolda (sud), à l'initiative de l'ONG AMREF, en partenariat avec la direction régionale de la Santé.

Les promoteurs de ce camp démarré vendredi ciblent des enfants de moins de 14 ans développant certaines pathologies comme les hernies, séquelles de brulures, des fractures, pathologies urologiques.

"Nous avons comme objectif de prendre en charge 50 enfants", dans le cadre de cette initiative prévue pour se poursuivre jusqu'à dimanche, a expliqué le chirurgien pédiatre Gabriel Ngom, coordonnateur dudit camp.

"Nous avons déjà procédé à l'opération de 16 patients, vendredi, et les interventions se poursuivent pour l'instant. Le camp se déroule normalement. Nous n'avons pas de problème pour opérer les patients car notre équipe compte diverses spécialités, pour nous c'est la routine", a dit le professeur Ngom.

Il a profité de cette occasion pour exhorter les parents à signaler le plus tôt possible des cas d'anomalies et de pathologies détectées chez leurs enfants pour une prise en charge rapide avant d'éventuelles complications.

"La prévention, c'est mieux. Je conseille aux parents de consulter très tôt les structures de santé dès qu'ils constatent des anomalies chez les enfants. Il y a des patients qui arrivent tardivement et une chirurgie qui devait durer 10 mn peut aller au-delà [...]", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que certaines pathologies doivent être opérées un peu tôt surtout dans le cas d'enfants présentant "des testicules qui ne sont pas descendues. Les parents ne savent pas que ces enfants doivent être opérés avant l'âge de 9 mois. Ce que nous avons constaté dans cette zone, c'est que souvent ces enfants nous arrivent un peu tard", a indiqué professeur Ngom.

Selon les promoteurs de ce camp de chirurgie, cette initiative représente aussi une opportunité pour "renforcer la courbe d'apprentissage" des chirurgiens opérant dans les régions.