Sénégal: À Ndiol, une mission de l'ISRA en visite sur des parcelles expérimentales de riz

13 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndiol (Saint-Louis) — Une mission de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a visité des parcelles expérimentales de plusieurs variétés de riz, samedi à Ndiol, une localité de l'arrondissement de Ndiayes, dans la région de Saint-Louis (nord).

Il s'agit d'une "visite conjointe" impliquant les techniciens de l'ISRA et des partenaires privés, a déclaré le président du conseil d'administration de l'ISRA, Mbaye Sylla Khouma.

"Le fait que nous ayons ici des parcelles conduites de manière conjointe entre eux et nous, c'est une première. C'est une dimension innovante de ce que nous faisons", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance de la recherche agricole.

M. Khouma s'entretenait avec des journalistes, en marge de cette visite organisée en collaboration avec la société "Swami Agri".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous ne sommes pas dans une recherche fondamentale mais dans une recherche où les résultats seront immédiatement traduits en exploitation finale au niveau du monde paysan", a-t-il relevé.

Selon Mbaye Sylla Khouma, c'est en cela que cette visite sur des sites de parcelles expérimentales de plusieurs variétés de riz "est extrêmement importante".

Le président du Conseil national de concertation de coopération des ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, a d'abord remercié l'ISRA pour avoir accepté de nouer un partenariat avec les acteurs privés et riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal.

Il a insisté sur l'importance, pour les acteurs, de disposer de "bonnes semences" pour espérer une augmentation de la production agricole, dans le but de contribuer à la souveraineté alimentaire.

Sur le site de Ndiol, situé dans la vallée du fleuve Sénégal, plusieurs parcelles sont aménagées dans le cadre du Programme de production de base de riz pour le compte de l'hivernage 2025.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.