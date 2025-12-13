Sénégal: À Ndiol, une mission de l'ISRA en visite sur des parcelles expérimentales de riz

Ndiol (Saint-Louis) — Une mission de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a visité des parcelles expérimentales de plusieurs variétés de riz, samedi à Ndiol, une localité de l'arrondissement de Ndiayes, dans la région de Saint-Louis (nord).

Il s'agit d'une "visite conjointe" impliquant les techniciens de l'ISRA et des partenaires privés, a déclaré le président du conseil d'administration de l'ISRA, Mbaye Sylla Khouma.

"Le fait que nous ayons ici des parcelles conduites de manière conjointe entre eux et nous, c'est une première. C'est une dimension innovante de ce que nous faisons", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance de la recherche agricole.

M. Khouma s'entretenait avec des journalistes, en marge de cette visite organisée en collaboration avec la société "Swami Agri".

"Nous ne sommes pas dans une recherche fondamentale mais dans une recherche où les résultats seront immédiatement traduits en exploitation finale au niveau du monde paysan", a-t-il relevé.

Selon Mbaye Sylla Khouma, c'est en cela que cette visite sur des sites de parcelles expérimentales de plusieurs variétés de riz "est extrêmement importante".

Le président du Conseil national de concertation de coopération des ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, a d'abord remercié l'ISRA pour avoir accepté de nouer un partenariat avec les acteurs privés et riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal.

Il a insisté sur l'importance, pour les acteurs, de disposer de "bonnes semences" pour espérer une augmentation de la production agricole, dans le but de contribuer à la souveraineté alimentaire.

Sur le site de Ndiol, situé dans la vallée du fleuve Sénégal, plusieurs parcelles sont aménagées dans le cadre du Programme de production de base de riz pour le compte de l'hivernage 2025.