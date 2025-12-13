Sénégal: Un acteur met en exergue les implications des droits fonciers

Dakar — Les droits fonciers ne devraient pas être compromis par l'investissement, sans qu'ils deviennent pour autant un facteur de blocage, a estimé, samedi, à Dakar, le président de la Communauté des praticiens du foncier au Sénégal (COPRAF), Kader Fanta Ngom.

"Nous ne pouvons faire du Sénégal une puissance agricole si la gestion du foncier ne se fait pas dans un climat apaisé. Notre rôle est donc d'accompagner l'État dans l'instauration de ce climat de confiance entre les investisseurs et les communautés locales", a-t-il expliqué.

Kader Fanta Ngom intervenait lors d'un panel sur les rapports entre investissement et foncier, une rencontre à laquelle ont pris part le président de l'Association des maires du Sénégal et celui de l'Association des chefs de village, parmi d'autres personnalités.

Selon le président de la Communauté des praticiens du foncier au Sénégal, sur la question foncière, le manque de communication constitue un facteur blocage entre les populations locales et les investisseurs.

"Les échanges ont révélé que le manque de communication constitue un facteur de blocage. L'un des facteurs de blocage est que l'investisseur qui arrive peut échanger avec les communautés, mais très souvent", des contraintes et blocages sont constatés, a-t-il avancé.

"C'est pourquoi nous avons demandé, à l'échelle mondiale, la mise en place d'un système de communication, c'est-à-dire de cadres de consultation, afin de garantir le bon fonctionnement de ce système", a indiqué Kader Fanta Ngom.

Il estime qu'il est nécessaire de s'assurer que les préoccupations et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans les transactions relatives au foncier.

Il a signalé que le panel organisé par sa structure "a formulé des recommandations importantes", relativement au système de rémunération, qu'il est nécessaire de réexaminer.

"Il est essentiel de mettre en place des cadres de consultation systématiques au niveau des différentes communautés, afin de fluidifier les échanges, les consultations et la communication entre les investisseurs et les populations locales", préconise Kader Fanta Ngom.

A l'en croire, ce panel axé sur les rapports entre investissement et foncier, vise à contribuer au renforcement de l'écosystème de l'investissement socialement responsable.

Cela passe à ses yeux par une réflexion participative relative au cadre juridique et institutionnel réglementant les investissements à incidence foncière ainsi que les pratiques, dispositifs et mécanismes expérimentés dans certaines localités.

La réforme foncière annoncée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 constitue "une opportunité idéale", dit-il, pour lancer le débat sur cette question et formuler des propositions aux autorités compétentes.