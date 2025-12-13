Sénégal: Ziguinchor - Une randonnée pour sensibiliser sur le VIH/SIDA

Ziguinchor — La direction régionale de la Santé (DRS) de Ziguinchor (sud) a organisé, samedi, une randonnée pédestre de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA.

"Surmonter les perturbations et transformer la riposte" est le thème dédié à cette initiative visant à renforcer la mobilisation communautaire et à rappeler l'importance de la prévention, du dépistage et de la continuité des soins face au VIH/SIDA.

Les randonneurs ont parcouru plusieurs axes stratégiques de la commune de Ziguinchor, de la gouvernance de Ziguinchor à la direction régionale de la Santé, en passant par le rond-point Jean Paul II, l'Hôpital de la Paix, la Pharmacie Nema et le collège Saint Charles Lwanga.

Selon Maïmouna Guèye Sané, conseillère technique chargée du programme VIH à la DRS, cette marche vise principalement à rappeler que le VIH est devenu une maladie chronique grâce aux traitements antirétroviraux.

"Une personne vivant avec le VIH, qui observe correctement son traitement, peut éliminer sa charge virale et ne plus transmettre le virus", a-t-elle expliqué, insistant sur l'importance de l'observance thérapeutique, notamment le respect des doses et des horaires.

Elle a également dénoncé les effets négatifs de la stigmatisation, qui poussent certaines personnes vivant avec le VIH à se cacher pour prendre leurs médicaments, compromettant ainsi l'efficacité du traitement.

Maïmouna Guèye Sané a plaidé pour un accompagnement communautaire renforcé afin de lutter contre l'auto-stigmatisation et la discrimination.

La responsable régionale du programme VIH a par ailleurs rappelé l'existence des stratégies de prévention biomédicale, notamment la prophylaxie préexposition (PrEP) pour les personnes à risque et la prophylaxie post-exposition (PEP) en cas de rapports non protégés.

Concernant la situation épidémiologique, elle a indiqué que la prévalence du VIH dans la région est restée stable à 1,5 % depuis 2017, soulignant toutefois la vulnérabilité de Ziguinchor du fait de sa proximité avec des pays frontaliers.

La région de Ziguinchor affiche un taux largement supérieur à la moyenne nationale estimée à 0,3 %.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, a salué une activité alliant exercice physique et engagement citoyen.

"Cette randonnée nous a permis de lancer des messages forts sur le dépistage, la prévention et la non-discrimination des personnes vivant avec le VIH", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la connaissance du statut sérologique permet un accès effectif au traitement, au suivi médical et à l'accompagnement psychosocial.

Selon les services de santé de Ziguinchor, 491 nouvelles infections au VIH ont été détectées dans la région entre janvier et septembre 2025, dont 16 enfants.

D'après Maïmouna Guèye Sané, la région compte 4 656 personnes vivant avec le VIH qui ignorent encore leur statut sérologique, dont 451 enfants, 1 931 hommes et 2 264 femmes.

Sur les 491 personnes nouvellement dépistées, seules 371 ont été enrôlées dans des sites de prise en charge, une situation qui "pose un risque de progression de la maladie et de transmission du virus" chez les personnes non traitées, a-t-elle averti.

La région de Ziguinchor dispose de huit sites de prise en charge, où 2 642 patients sont suivis, mais seulement 1 642 respectent régulièrement leurs rendez-vous médicaux, selon les services régionaux de la santé.

La direction régionale de la Santé a réaffirmé son engagement à promouvoir une riposte inclusive, résiliente et durable au VIH/SIDA, en collaboration avec les autorités administratives, les services techniques, les acteurs communautaires, les organisations de la société civile et les populations.