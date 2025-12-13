Afrique: CAN 2025 - Mané et Gana Guèye dans le cercle des joueurs africains à six CAN

Dakar — Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, retenus dans le groupe du Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui démarre au Maroc le 21 décembre prochain, vont rejoindre un groupe de 14 joueurs ayant représenté leur pays six fois dans cette compétition, dont le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Yaya Touré.

Gana Guèye, 35 ans, a disputé les CAN 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023, pour un total de 128 sélections et 7 buts.

Il avait été appelé pour la première fois en sélection en novembre 2011 par Amara Traoré.

Sadio Mané, 33 ans, a été convoqué pour la première fois le 25 mai 2012 contre le Maroc. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 52 buts en 121 matchs.

Le Camerounais Samuel Eto'o a disputé les CAN 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 pour deux titres remportés, alors que l'Ivoirien Yaya Touré a pris part aux éditions 2006, 2008, 2010, 2012, 2013 et 2025, l'année du deuxième sacre des Eléphants.

Mané et Guèye sont désormais à deux participations du record de huit CAN détenu par le Camerounais Rigobert Song (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010), l'Égyptien Ahmed Hassan (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010), le Ghanéen André Ayew (2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023) et le Tunisien Youssef Msakni (2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023).

Neuf autres joueurs africains comptent sept participations, dont l'Ivoirien Kolo Touré (2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015) et le Malien Seydou Keita (2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015).

Pape Thiaw a publié samedi une liste de 28 joueurs retenus pour la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Le groupe du Sénégal conjugue expérience et jeunesse, offrant au sélectionneur une équipe équilibrée pour viser un deuxième titre au royaume chérifien.

L'Egypte reste la nation la plus titrée en CAN avec sept sacres. Les pharaons sont suivis du Cameroun, qui en a remporté cinq, le Ghana, quatre. Le Nigéria et la Côte ont remporté trois titres, dont le dernier, en 2023, pour les Eléphants.

Samuel Eto'o, avec six CAN jouées, est le meilleur buteur de la compétition avec 18 buts.

Laurent Pokou vient en seconde position avec 14 réalisations, dont cinq lors d'un seul match, en 1970 contre l'Ethiopie.

Le Nigérian Rashidi Yékini a inscrit 13 buts lors des CAN auxquelles il a pris part avec le Nigéria, entre 1988 et 1994.

L'Egyptien Hassan El-Shazly a quant à lui marqué 12 buts. Il est le joueur égyptien à avoir inscrit plus de buts lors d'un tournoi, six au total.

Le pharaon est aussi connu pour avoir marqué plusieurs triplés lors des CAN 1963 et 1970.

Le Camerounais Patrick Mboma, l'Egyptien Hossam Hassan et l'Ivoirien Didier Drogba en ont inscrit 11.

En terme de participations, ils sont quatre à avoir pris part à huit CAN. Il s'agit du Camerounais Rigobert Song, de l'Egyptien Hossam Hassan, du Ghanéen André Ayew et du Tunisien Youssef Msakni.

Ayew et Song ont aussi participé à 36 matchs en CAN, un record jusque-là inégalé.

Quant à Essam El-Hadary, il est le joueur le plus âgé à avoir pris part à cette compétition à 44 ans et 21 jours. Sa dernière participation remonte à 2017, au Gabon, où son pays avait atteint la finale perdue contre le Cameroun.

Le plus jeune joueur reste à ce jour le gabonais Chiva Star Nzighou, qui a disputé la CAN 2000 au Ghana et au Nigeria à 16 ans, deux mois et 30 jours.

Nzighou détient également le record du plus jeune buteur de l'histoire du tournoi, en marquant contre l'Afrique du Sud le 23 janvier 2000.

Ayman Mansour de l'Egypte a marqué après seulement 23 secondes de jeu contre le Mozambique en 1994, en Tunisie.

Les neuf buts de Mulumba N'Daye en 1974 pour le Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, restent le plus grand nombre de buts inscrits lors d'un tournoi. S'ensuivent les huit buts de Laurent Pokou en 1970 et de Vincent Aboubakar en 2021.