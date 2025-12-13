Sénégal: Matam - Une randonnée pédestre pour lancer les activités du sport scolaire

Matam — L'inspection d'académie (IA) de Matam a organisé samedi une randonnée pédestre marquant le démarrage de la saison 2025-2026 du sport scolaire dans la région, a constaté l'APS.

De nombreux élèves des différentes écoles de la commune de Matam comptaient parmi les randonneurs, de même que des chefs de services régionaux, des membres du corps enseignant, ainsi que l'adjoint au gouverneur de Matam en charge du développement.

Ils sont partis du siège de l'inspection d'académie pour le stade régional, point d'arrivée de cette randonnée pédestre passée par le quartier Soubalo et Angle Fadel.

S'exprimant au terme de la randonnée, l'inspecteur d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Guèye, a rappelé l'importance de la place du sport scolaire dans la vie de l'école.

M. Guèye est revenu sur les performances réalisées l'année dernière par les représentants de la région de Matam lors du Festival national du sport et scolaire.

"Nous avions obtenu un trophée et des médailles. Cette année aussi, nous souhaitons qu'elle soit meilleure que celle de l'année dernière, en termes de résultats. Nous espérons qu'elle sera couronnée de succès", a-t-il ajouté au terme de cette randonnée portant sur le thème "Le sport scolaire, l'école de l'excellence et de la citoyenneté".

Après cette randonnée, les différentes inspections de l'éducation et de la formation (IEF) vont organiser des activités, selon un planning bien défini.

D'après l'inspecteur d'académie, les vainqueurs dans les disciplines qui seront mises en compétition, vont se retrouver à Matam pour un festival régional à partir duquel seront désignés les représentants de la région.