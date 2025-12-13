Afrique: CAN 2025 - 'Je veux faire quelque chose avec les Lions'

Le sélectionneur des Lions, Pape Bouna Thiaw, a dit samedi nourrir l'ambition de "faire quelque chose" avec l'équipe nationale senior lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, à l'image de ce qu'il a réussi avec les locaux en remportant le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2023.

"La CAN au Maroc va être ma première sur le banc. Je souhaite faire quelque chose pour mon pays comme je l'ai fait au CHAN", a-t-il dit en conférence de presse, peu après avoir rendu publique la liste des 28 joueurs qu'il a retenus pour la CAN 2025.

Pape Thiaw sera le huitième technicien sénégalais à conduire l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en 18 participations sénégalaises à ces joutes continentales.

En poste depuis décembre 2024, l'ancien attaquant des Lions a la lourde tâche de faire aussi bien que son ancien partenaire Aliou Cissé, technicien au plus grand nombre de participations à la CAN sur le banc du Sénégal.

"J'ai déjà vécu la CAN derrière un entraîneur qui l'a gagné et j'ai beaucoup appris. Je tiens à le féliciter pour nous avoir apporté la première étoile, a-t-il dit en parlant de son prédécesseur Aliou Cissé. À nous d'aller chercher la deuxième étoile, même si on sait que ce ne sera pas facile".

"Nous faisons partie des favoris et on ne se cachera pas", a souligné le sélectionneur des Lions, avant d'aborder la question de la libération des joueurs évoluant dans les championnats européens.

Il a reconnu que la décision de la FIFA de reporter au 15 décembre prochain la date de libération des joueurs évoluant dans les pays européens, échéance initialement fixée au 8 décembre dernier, va chambouler sa préparation.

Il a félicité son ancien partenaire en équipe nationale, Habib Bèye, actuel entraineur de Rennes (Ligue 1 française), d'avoir eu la position qui est la sienne sur cette affaire.

"Maintenant, on ne va pas se cacher derrière ça car, nous ne sommes pas les seuls dont le programme a été chamboulé. On a un objectif et quel que soit ce qui se passe, on reste focus sur cet objectif", a déclaré l'ancien attaquant des Lions.

L'équipe nationale du Sénégal entame lundi sa préparation pour la CAN.

Les Lions vont évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poules le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.