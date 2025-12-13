Cameroun: Washington se prépare à célébrer la culture camerounaise

Ce samedi, la capitale américaine va accueillir une conférence de presse consacrée à la Cameronian Cultural Festival of North America, un rendez-vous culturel d'envergure prévu du 29 au 31 mai 2026 à la prestigieuse Université catholique de Washington DC.

Cette rencontre préliminaire aura pour objectif de présenter les grandes lignes de l'événement, son esprit et ses ambitions : faire rayonner la richesse et la diversité de la culture camerounaise sur le sol américain. Organisée en présence de plusieurs acteurs culturels, associatifs et institutionnels, cette conférence de presse va permettre d'aborder les enjeux éducatifs, artistiques et touristiques liés à ce festival inédit.

« Ce sera une occasion exceptionnelle de montrer le Cameroun dans toute sa pluralité », va déclarer les organisateurs insistant sur le rôle de la diaspora dans la promotion du patrimoine national.

Le Cameronian Cultural Festival promet d'offrir une expérience immersive, mêlant gastronomie, musique, danse, artisanat et conférences.

Un véritable voyage au coeur du Cameroun, où chaque région sera représentée à travers ses traditions, ses rythmes et son savoir-faire.

Le public américain aura ainsi l'opportunité de découvrir l'authenticité et la créativité du Cameroun, tandis que la diaspora y trouvera un espace de rassemblement et de fierté. Washington s'apprête donc à vibrer, le temps de quelques jours, au rythme des sonorités camerounaises, pour célébrer un pays riche de diversité et d'unité culturelle.