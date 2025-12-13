Sénégal: Un centre de référence pour le traitement du cancer (2/2)

L'hôpital offre une large palette de services médicaux, dont certains parmi les plus avancés, particulièrement pour le traitement du cancer.

Outre les chirurgies standards, il utilise des technologies intelligentes. À titre d'exemple, l'Irm Linac, la technologie intelligente de la radio-oncologie utilisée dans le traitement de nombreux types de cancer.

Il s'agit d'un appareil de radiothérapie qui fournit des images instantanées de haute qualité lorsqu'il délivre des faisceaux rayonnement à partir d'un accélérateur linéaire sur des cibles tumorales.

Il utilise les images haute résolution du scanner Irm pour déterminer l'emplacement précis des tumeurs et des organes intacts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De cette manière, les volumes tumoraux traités peuvent être réduits tout en diminuant les effets négatifs de l'irradiation.

L'Irm fournit également des images instantanées des tumeurs se déplaçant dans le corps et entourant les organes sains.

Cela permet de réajuster la dose d'irradiation à chaque séance si nécessaire, en particulier pour le traitement des petites tumeurs.

Il joue également un rôle important dans le cas où les tumeurs s'étendent à différentes parties du corps et dans le traitement de zones ayant déjà reçu une radiothérapie.

L'Irm Linac est utilisée dans le traitement de différents types de cancer : pancréas, poumon, foie, prostate, rectum, rein, tête ou cou, sein ou cerveau.

« On fait tout ce qui se fait de nouveau en matière de traitement du cancer aux standards de Johns Hopkins, mais nos médecins sont indépendants », résume Meriem Hammouda.

L'hôpital dispose également d'un centre d'hématologie aux standards internationaux.

Au cours des 10 à 15 dernières années, environ 3.500 greffes de moelle osseuse ont été réalisées, soit entre 250 et 350 greffes par an, renseigne Mme Hammouda.

Le coût d'une greffe de moelle osseuse autologue est d'environ 30.000 dollars (environ 16,8 millions de FCfa) contre environ 300.000 dollars aux États-Unis (168 millions de FCfa).

Les autres types de greffes (allogéniques ou haplo-identiques) sont plus onéreux, parfois plus du double.

Toutefois, Anadolu Medical Center ne pratique pas pour le moment de greffes d'organes solides.

Comment la Türkiye est devenue un hub médical

Destination touristique prisée, la Türkiye s'est positionnée, ces dernières années, sur le tourisme médical grâce à ses infrastructures de pointe, ses médecins qualifiés et ses prix abordables.

Si la Türkiye est réputée pour la performance de ses entreprises de Btp et le dynamisme de son commerce, le pays se positionne de plus en plus en hub médical.

Profitant de sa position géographique, au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, Ankara dispose d'atouts non négligeables.

« Ce qui fait la différence, c'est la disponibilité et la qualité de la main-d'oeuvre », analyse Meriem Hammouda, en charge du Développement des activités de l'hôpital Anadolu Medical Center pour l'Afrique.

En plus d'un bon vivier de médecins - en Türkiye, la profession de médecine est interdite aux étrangers -, le pays dispose d'infirmiers de haut niveau.

Selon les données officielles, en 2024, les exportations de services de santé turcs ont atteint trois milliards de dollars américains.

Dans le cadre du tourisme médical, 1,5 million de patients étrangers ont choisi la Türkiye comme destination.

Ainsi, entre 2012 et 2024, le nombre de touristes médicaux a été multiplié par six, tandis que les recettes ont quadruplé.

La Türkiye est devenue une destination majeure grâce à ses coûts réduits par rapport à l'Europe, ses délais d'attente plus courts et l'efficacité de ses forfaits tout compris.

En effet, les cliniques offrent des forfaits complets incluant les vols, les transferts, l'hébergement de luxe et les services d'interprète pour une expérience fluide pour les patients internationaux.

Les traitements sont jusqu'à 70 % moins chers qu'en Europe occidentale ou aux États-Unis.

La Türkiye est surtout le pays où le tourisme rencontre le traitement.

Tout en bénéficiant de soins nécessaires, les patients viennent aussi pour profiter d'une des premières destinations touristiques mondiales.