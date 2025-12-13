Afrique: CAN 2025 - Valeur record - Le Sénégal, une sélection qui pèse 293 milliards FCFA

Combien vaut la tanière des Lions ? À l'heure où les sélections africaines ne se mesurent plus seulement sur le terrain mais aussi sur le marché mondial du football, une question s'impose : quel est le poids économique réel de l'équipe nationale du Sénégal ?

Selon les estimations du site de référence Transfermarkt, la valeur marchande cumulée des 28 Lions convoqués par Pape Thiaw pour la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc est évaluée à environ 448 millions d'euros, soit près de 293 milliards de francs CFA. Un chiffre qui illustre la montée en puissance du Sénégal sur l'échiquier du football africain et international, et témoigne de la richesse individuelle et collective d'un effectif bâti entre stars confirmées et talents en devenir

Devant le Maroc et le Nigeria

Une évaluation record qui place le Sénégal au sommet du football africain en termes de valeur marchande, devant le Maroc (224 milliards FCFA), la Côte d'Ivoire (189 milliards FCFA) et le Nigeria (174 milliards FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces chiffres vertigineux, illustrent la profondeur et la qualité du vivier sénégalais, composé d'un parfait équilibre entre cadres expérimentés, jeunes prometteurs et talents en devenir qui évoluent dans les plus grands championnats européens. Plus qu'un simple indicateur financier, cette valorisation traduit la valeur des Lions et la crédibilité internationale d'une sélection désormais sollicitée en amical par des adversaires comme le Brésil, l'Angleterre et l'Argentine mars 2026.

Les gardiens : 18 millions d'euros

Selon Transfermarkt, les trois gardiens des Lions sont valorisés à un peu de 18 millions d'euros.

Le jeune portier de Reims Yehvann Diouf mène la hiérarchie avec une cote estimée à 12 M€. Derrière lui, le champion d'Afrique Édouard Mendy, désormais à Al-Ahli en Arabie saoudite, affiche une valeur de 5 M€, tandis que Mory Diaw du Clermont Foot ferme le trio avec 1 M€.

La défense : 93,5 millions d'euros

La ligne arrière des Lions vaut près de 93,5 M€, combinant cadres expérimentés et jeunes pleins de promesses selon Transfermarkt.

Le capitaine Kalidou Koulibaly reste une référence avec 6 M€, tout comme Moussa Niakhaté de Lyon dont la côte à baissé à 15 M€ malgré un transfert estimé à 31 millions d'euros à l'été 2024 à Lyon. La jeune révélation El Hadji Malick Diouf impressionne déjà du côté de West Ham avec une cote estimée à 28 M€. Repositionné en défenseur droit, Krépin Diatta (Monaco) est valorisé à 10 M€. Le prometteur Mamadou Sarr (20 M€) de Strasbourg, futur joueur de Chelsea est bien valorisé tandis que Ismail Jakobs (7 M€) se trouve à un niveau respectable. Enfin, Antoine Mendy de Nice (3 M€), Abdoulaye Seck de Maccabi (0,5 M€) et Ilay Camara d'Anderlecht (4 M€) complètent une défense solide et prometteuse.

Le milieu de terrain : 88 millions d'euros

Évalué à environ 88 M€, le milieu de terrain sénégalais allie expérience, créativité et régularité.

Le vétéran Idrissa Gana Gueye (Everton) voit sa cote chuter à 1 M€, tandis que la pépite de Monaco Lamine Camara grimpe à 30 M€, symbole du renouveau à ce poste. Pape Gueye (Villarreal) affiche 20 M€, alors que Pape Matar Sarr, étincelant à Tottenham, culmine à 35 M€. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) est bizarrement côté à 2 M€.

De son côté, Habib Diarra, désormais à Sunderland, reste très coté après son transfert estimé à 35 M€ en Premier League.

L'attaque : 206 millions d'euros

Véritable vitrine de la sélection, l'attaque sénégalaise pèse à elle seule 206 M€, selon Transfermarkt.

Nicolas Jackson (Chelsea) domine la hiérarchie avec 50 M€, suivi d'Iliman Ndiaye, désormais à Everton, est valorisé à 45 M€, de l'ailier et cadre de la sélection Ismaïla Sarr (Crystal Palace, 35 M€) et du jeune prodige du Betis Assane Diao à 30 M€. Boulaye Dia (Lazio, 15 M€) et le jeune Ibrahim Mbaye (17 ans) grimpe déjà à 15 M€ sont côtés à la même valeur devant Sadio Mané 8 millions d'euros, tandis que Cherif Ndiaye (Étoile Rouge de Belgrade) atteint 6 M€. Habib Diallo, ex-Strasbourgeois de retour à Metz, reste à 6 M€, alors que Enfin, Cheikh Sabaly, ailier explosif du club lorrain, est valorisé seulement à 4 M€.

En additionnant l'ensemble des postes, la valeur marchande totale des 28 Lions est estimée à 448 millions d'euros, soit environ 293 milliards FCFA.

Comment Transfermarkt évalue la valeur des joueurs

Référence mondiale en matière d'évaluation de la valeur marchande des joueurs, Transfermarkt établit ses estimations à partir de données objectives et d'analyses communautaires. Toutefois, ces montants ne constituent qu'une base indicative : dans la réalité, le prix d'un transfert dépend des négociations entre clubs, influencées par la demande du marché, la durée du contrat du joueur ou encore la concurrence entre acheteurs.

Ainsi, la valeur affichée sur Transfermarkt sert de repère, mais le montant final d'un transfert résulte toujours d'un rapport de forces économique et sportif. Parmi les critères essentiels figurent les performances sportives, qui mesurent l'impact du joueur en club et en sélection, ainsi que l'âge et le potentiel de progression, indicateurs clés de sa valeur future.

Le site prend aussi en compte le niveau du championnat et du club, la durée du contrat, et le statut international, qui valorise l'expérience en équipe nationale. S'ajoutent enfin les transferts récents comparables et l'exposition médiatique ou la demande du marché, qui reflètent la notoriété et l'intérêt suscité autour du joueur. L'ensemble de ces éléments permet à Transfermarkt de proposer une estimation jugée la plus proche possible de la valeur réelle d'un joueur sur le marché du football mondial.