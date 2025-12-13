Sénégal: Ligue de football de Diourbel - Deux candidats en lice pour la succession de Abdoulaye Fall

Le Ligue régionale de Football de Diourbel élira un nouveau président ce dimanche 14 décembre 2025 à l'issue d'une réunion de son comité directeur L'information a été donnée par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de Football, Abdoulaye Seydou Sow.

L'ancien président de la Ligue amateur a convoqué la réunion dans le but de désigner le remplaçant de son président démissionnaire, Abdoulaye Fall. Les autres points de l'ordre du jour de la réunion porteront sur le réaménagement du bureau et les questions diverses.

Abdoulaye Fall a été certes réélu pour un troisième mandat de quatre ans (2021-2025) à la tête de la Ligue de football de Diourbel, le 01 juillet dernier, mais il a été contraint à démissionner pour des raisons d'incompatibilité avec son nouveau statut de président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Le nouveau patron du football sénégalais a d'ailleurs démissionné de la présidence de la Ligue de Diourbel depuis le 28 septembre 2025. Le premier vice-président, Ely iBirahim, assure l'intérim jusque là.

Le scrutin pour désigner le successeur d'Abdoulaye Fall opposera deux candidats: Ely Birahim Fall et Mouhamadou Badiane. Le premier est le vice-le premier vice-président de la Ligue de Diourbel. Le second est le cinquième vice-président de la Ligue de Diourbel chargé de l'organisation et du sponsoring.