Afrique de l'Ouest: Au Mali, lancement officiel de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES

13 Décembre 2025
Radio France Internationale

Cette semaine à Bamako, au Mali, se sont réunis les ministres de l'Économie et des Finances des trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES). Ils ont signé, cette semaine, la convention marquant le lancement officiel de la Banque confédérale d'investissement et de développement (BCID-AES), une étape de plus vers l'opérationnalisation de cette nouvelle institution.

« Une étape décisive a été franchie », selon Ali Lamine Zeine, le ministre nigérien de l'Économie et des Finances, soulignant que cette banque est « le véhicule de notre autonomie décisionnelle », avant d'ajouter qu'elle permettra de mobiliser des financements, « nos calendriers, nos normes et nos visions de développement ».

Son homologue burkinabè a souligné le rôle de la BCID-AES dans le « financement de projets structurants », le ministre malien citant les secteurs de l'énergie, de l'agriculture ou encore de l'industrie.

La banque confédérale doit être dotée d'un capital initial de 500 milliards de Francs CFA . « Les États membres ont convenu d'un prélèvement confédéral destiné à alimenter durablement les ressources de la banque », précise le site spécialisé Sikafinance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nomination prochaine des dirigeants de la banque

La prochaine étape concernera la nomination des dirigeants de la banque ainsi que la mobilisation de financements complémentaires. Différentes modalités de fonctionnement de la banque n'ont pas encore été rendues publique.

Reste en suspens, l'avenir de l'AES dans la banque d'investissement de la Cédéao. En novembre, le président de la BIDC déclarait au journal Jeune Afrique continuer à travailler avec les États du Sahel qui « remplissent toujours leurs obligations ». Une source bien informée précise que des décisions pourraient être prises, la semaine prochaine, à l'issue de la conférence des chefs d'État de l'organisation régionale.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.