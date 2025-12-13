Soudan: Rassemblements nationaux au pays pour soutenir les forces armées

Des villes et des États soudanais, ainsi que des capitales d'Europe, d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Australie, ont été le théâtre de vastes marches et manifestations populaires sous le slogan « Une armée, un peuple ».

Ces rassemblements ont exprimé la solidarité avec les forces armées soudanaises face à la rébellion des Forces de soutien rapide (FSR) et aux attaques en cours contre le Soudan.

Ces événements ont mis en lumière l'unité du peuple soudanais avec ses forces armées. Des images en provenance de villes soudanaises et du monde entier ont montré des centaines de milliers de Soudanais de tous horizons à Port-Soudan, Kassala, Dongola, Al-Gadarif, Sennar, Madani, Khartoum, Al-Obeid, Sinkat, Wadi Halfa et dans de nombreuses autres villes et régions du Soudan, brandissant des drapeaux soudanais et des pancartes condamnant l'ingérence des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures du Soudan.

Les participants ont également appelé à la désignation des RSF comme organisation terroriste et à la fin de toute ingérence extérieure dans les affaires soudanaises.